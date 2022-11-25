Առողջապահութեան մասնագէտներ խորհուրդ կ'ուտան RAT քննութիւններու վտանգը նուազեցնելու համար
Experts recommend RATS this Christmas. Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE
Published 25 November 2022 at 7:50pm
By Rena Sarumpaet
Presented by Vahe Kateb
Source: SBS
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Առողջապահութեան մասնագէտներ խորհուրդ կ'ուտան RAT քննութիւններու ՔՈՎԻՏ վարակումի վտանգը նուազեցնելու համար Նոր Տարուայ շրջանին:
Published 25 November 2022 at 7:50pm
By Rena Sarumpaet
Presented by Vahe Kateb
Source: SBS
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