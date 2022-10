ܢܸܤܝܹ̈ܐ ܒܹܡܵܪܐܝܢܐ ܩܵܡܘܿܕܝ̣ ܟܘܿܦ̮ܝ̣ܕ ܠܵܐ ܓܵܪܸܓ ܦܵܐܸܫ ܓܘܿܫܩܵܐ ܥܲܠܘܿܗ ܐܝܟܼ ܦ̮ܠܘܼ

ܦܘܿܢܝܐ ܕܥܪܝܨܬܐ ܕܐܘܿܤܬܪܵܠܝܐ ܥܠ ܟܘܦ̮ܝܕ ܦܪܩܠܗ 14 ܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ, ܘܐܗܐ ܡܥܢܝܘܿܠܗ ܕ ܬܦܵܝܵܬܐ ܤܝܡܝܐ ܠܐܝܠܗ ܤܢܝܩܬܐ ܕܥܒ̣ܪܝ ܓܘܿ ܦܪܫܓܵܢܵܐ.





ܐܝܢܐ ܦܘܿܤܩܢܐ ܕܡܘܿܬܒ̣ܐ ܕܪܐܫܐ ܕܐܘܼܚܕܢܹ̈ܐ ܒܘܿܒܪܐܠܗ ܠܚܕ݇ ܕܪܫܐ ܕܸܢ ܟܘܿܦ̮ܝܕ܋19 ܡܘܿܡܟܢܝܠܗ ܕܦܐܫ ܡܒܘܿܤܡܐ ܐܝܟܼܕܝܠܗ ܡܒܤܡܬܐ ܕ ܦ̮ܠܘܼ.





Advertisement







ܦܘܿܪܫܘܿܢܝܐ ܒܝܠ ܟܘܿܦ̮ܝܕ ܘ ܦ̮ܠܘ̣





ܡܕܒܪܢܐ ܕ ܫܘܿܬܦܘܿܬܐ ܕܐܤܝ̈ܐ ܕܐܘܼܤܬܪܠܝܐ, ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܤܬܝܦ̮ ܪܘܿܒܤܘܿܢ, ܒܐܡܪܝܠܗ ܕܟܘ̇ܦ̮ܝܕ ܘܐܢܦ̮ܠܘܿܘܢܙܐ ܐܬܠܘܿܢ ܢܝܫܢܩ̈ܐ ܕܡܝܢܐ.





"ܟܘܿܦ̮ܝܕ ܝܠܗ ܒܘܿܫ ܬܦܝܵܢܐ ܘܟܐ ܡܫܚܠܦ ܠܟܝܢܘܿܗ ܒܤܪܗܒ̣ܘܼܬܐ," ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܤܬܝܦ̮ ܪܘܿܒܤܘܿܢ ܒܐܡܪܐܝܠܗ.





ܚܤܝ̣ܢܘܿܬܐ ܕܐܬܠܢ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܫܫܠܝܬ̈ܐ ܕܡܛܥܡܬܐ ܐܘ ܒܪ ܢܚܝܠܘܿܬܐ ܕܚܝܠܐ ܬܦܝܬܐ ܒܝ̱ܕ ܟܘܿܦ̮ܝܕ ܒܤܪܗܒ̣ܘܿܬܐ, ܟܐ ܫܒ̣ܩܐ ܠܥܡܐ ܕܒܘܿܫ ܗܘܝܠܗ ܪܒܐ ܬܦܝܬ̈ܐ.





"ܩܐ ܛܘܦ̮ܤܐ, ܒܚܙܐܝܝܘܿܚ ܦܪܨܘܿܦ̈ܐ ܒܬܦܵܝܐ ܒܟܘܿܦ̮ܝܕ ܬܪܝܢ ܝܢ ܬܠܬܐ ܓܗ̈ܐ ܓܘܿ ܐܩܡܐ, ܐܝܢܐ ܐܗܐܠܐ ܚܙܚܠܗܗ ܪܒܐ ܓܘܿ ܦ̮ܠܘܼ," ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܤܬܝܦ̮ ܪܘܿܒܤܘܿܢ ܡܪܐܝܠܗ ܩܐ ܤ ܒ ܤ.











ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܐܝܵܢ ܒܐܪ, ܢܤܝܐ ܓܘܿ ܐܢܦ̮ܠܘܢܙܐ ܡ̣ܢ ܒܘܼܬ ܕܪܫ̈ܐ ܕ ܕܘܿܗܵܪܬܝ̣, ܒܡܪܐܝܠܗ ܕܐܢܦ̮ܠܘܿܢܙܐ ܡܘܿܡܟܢ ܗܘܝܠܗ ܒܚܕܪܐ ܩܐ ܐܠܦ̈ܐ ܕܫܢ̈ܐ, ܐܝܢܐ ܟܘܿܦ̮ܝܕ܋19 ܦܪܤܠܗ ܓܘܿ ܡܕܚܐ ܒܨܘܿܪܐ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܫܢ̈ܐ.





"ܦܪܤܬܐ SARS-CoV-2 ܝܠܗ ܒܘܿܤ ܒܤܪܗܒ̣ܘܿܬܐ ܡ̣ܢ ܐܢܦ̮ܠܘܼܘܢܙܐ, ܘܛܘܿܥܡ̈ܐ ܕܩܐܡ ܕ SARS-CoV-2 ܠܐ ܡܟܠܝܠܗ ܠܬܦܝܬܐ ܐܝܢܐ ܟܐ ܡܟܠܝܠܗ ܠܡܘܿܬܐ ܘܥܒ̣ܪܬܐ ܠܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܒܪܒܐ ܐܝܟܢܘܬ̈ܐ," ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܒܐܪ ܒܹܡܪܝܠܗ.





"ܛܘܼܥܡ̈ܐ ܕܐܢܦ̮ܠܘܼܘܿܢܙܐ ܒܘܿܫ ܟܐ ܡܟܠܝ ܬܦܝܬ̈ܐ ܘܟܐ ܡܒܨܪܝ ܥܒ̣ܪܬܐ ܠܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܡܘܿܬܢ̈ܐ."





ܟܘܿܦ̮ܝܕ ܝܠܗ ܒܘܿܫ ܩܫܝܐ ܡ̣ܢ ܦ̮ܠܘܿ؟





ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܪܘܿܒܤܘܿܢ ܒܐܡܪܝܼܠܗ ܕܟܘܿܦ̮ܝܕ ܝܠܗ ܤܛܘܿܟܼܤ̈ܐ ܤܓܝ‐ܬܦܝܢܐ ܘܟܐ ܡܒܪܗ ܙܝܘܿܪܐ ܓܘܿ ܡܘܿܚܐ ܩܐ ܥܕܢܐ ܝܪܝܚܬܐ.





ܟܘܿܦ̮ܝܕ ܟܐ ܡܒܪܗ ܟܘܿܦ̮ܝܕ ܝܪܝܚܐ ܒܕܥܢܥܐ, ܘܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܗܪ ܗܘ ܡܢܕܝ ܥܡ ܬܦܝܬܐ ܒܐܢܦ̮ܠܘܿܘܵܢܙܐ.





ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܪܘܿܒܤܘܿܢ ܒܐܡܪܐܝܠܗ ܕܤܢܩܬܐ ܝܠܗ ܠܪܒܐ ܡܪܗܛ̈ܐ ܠܒܤܡܬܐ ܕܦܪ̈ܨܘܿܦܐ ܕܐܬܠܘܗܿܢ ܟܘܿܦ̮ܝܕ‐19 ܓܘܿ ܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ.





"ܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܿܬܐ ܕܚܘܿܠܡܢܐ ܘܿܠܝܠܗ ܕܠܒ̣ܫܝ ܠܒ̣ܫܬܐ ܢܛܪܢܬܐ, ܘܡܠܘܿܐܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܠܡܟܠܝܝܬܐ ܕܦܪܤܬܐ ܕܡܪܥܐ ܓܘܿ ܒܝܬ‐ܟܪ̈ܝܗܐ" ܗܕܟܐ ܒܐܡܪܐܝܠܗ.





"ܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܐܗܐ ܟܐ ܡܚܙܕܓܐ ܥܠ ܦܠܚ̈ܐ ܕܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ, ܗܝܓܐ ܦܠ̈ܐ ܒܘܿܫ ܒܒܨܪܐܝܢܐ ܠܒܤܡܬܐ ܕܡܪܥܢܹܐ. ܒܩܐܡ ܚܕ݇ܡܢܝܢܵܐ ܪܒܐ ܓܘܿܪܐ ܒܤܦܪܐܝܠܐ ܕܩܒܠܝ ܠܓܙܪܘܿܬܐ."





ܐܝܡܢ ܒܬ ܓܫܩܚ ܥܠ ܟܘܿܦ̮ܝܕ ܐܝܟܼ ܦ̮ܠܘܿ؟





ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܒܐܪ ܒܐܡܪܝܠܗ, ܫܢܝܬܐ ܡܢ ܒܤܡܬܐ ܕܟܘܿܦ̮ܝܕ܋19 ܡܐܝܟܼ ܐܢܦ̮ܠܘܿܘܢܙܐ ܝܠܗ ܛܘܿܘܿܪܐ ܟܝܢܝܐ.





"ܤܦܝܪܬܐ ܝܠܗ ܕܟܘܿܦ̮ܝܕ܋19 ܒܬ ܚܕܪ ܠܡܪܥܐ ܐܩܡܝܐ ܡܐܝܟܼ ܒܥܕܢܐ ܕܤܬܘܐ, ܐܝܢܐ ܗܪ ܒܬ ܗܘܝ ܬܦܝܬ̈ܐ ܒܕܥܢܥܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ," ܗܕܟܼܐ ܒܐܡܪܐܝܠܗ.





"ܐܝܢܐ ܘܠܝܠܗ ܕܦܝܫܐ ܡܚܘܿܬܬܵܐ ܡܥܒܕܘܿܢܝܬ̈ܐ ܕܥܕܢܐ܋ܝܪܝܚܬܐ ܒܬܦܝܬ̈ܐ ܒܦ̮ܝܪܘܿܤ ܕܐܢܦ̮ܠܘܿܘܿܢܙܐ ܕܟܘܿܦ̮ܝܕ܋19. ܐܬ ܦܘܪ̈ܫܘܿܢܝܐ ܒܝܠ ܤܘܼܢܤܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܟܘܼܦ̮ܝܕ܋19 ܐܝܟܼ ܕܒܒܪܝܐܝܢܐ. ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܤܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐܝܠܗ ܤܘܿܢܤܠܐ DALTA ܗܘܐ ܒܘܿܫ ܡܪܐ ܕܡܥܒܕܢܘܿܬܐ ܩܐ ܥܕܵܢܐ ܋ ܝܪܝܚܬ ܡܘܿܕܒ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܬܦܝܬܐ ܒ”.Omicron







ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܪܘܿܒܤܘܿܢ ܒܐܡܪܝܠܗ ܕܐܢܝܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܕܦܪܡܥܝܟܼ ܕܐܘܼܤܬܪܠܝܐ ܗܠܐ ܠܐܝܠܗ ܡܛܝܬܐ ܠܗܘ ܪܗܛܐ.











"ܡܒܨܪܬܐ ܕܩܘܿܕ̈ܐ ܝܢ ܬܪܟܬܐ ܕܢܝܫܢܩ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܢܛܘܿܪܘܿܬܐ ܩܐ ܟܢܘܿܫܬܐ ܕܒܚܫܒܐܝܠܗ ܕܦܪܝܩܐܝܢܐ, ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܠܐܠܐ ܡܢܕܝ ܬܪܘܿܤܐ"





"ܒܕܥܝܐܝܘܚ ܒܕܥܬܝܕ ܒܬ ܒܪܝ ܠܐܦ̈ܐ ܙܘܿܕܐ ܕ ܟܘܿܦ̮ܝܕ, ܘܥܤܩܐܝܠܗ ܕ ܚܫܒ̣ܟܼ ܟܡܐ ܚܪܒܐ ܒܬ ܗܘܝ."ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܪܘܿܒܤܘܿܢ ܒܐܡܪܐܝܠܗ.





ܐܝܡܢ ܒܬ ܡܛܟܼ ܠܗܘܿ ܪܗܛܐ؟





ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܪܘܿܒܤܘܿܢ ܒܐܡܪܐܝܠܗ ܒܬ ܡܛܝܐ ܠܗܘ ܪܗܛܐ ܐܝܡܢ ܡܥܒܕܢܘܿܵܬ̈ܐ ܕܟܘܿܦ̮ܝܕ ܥܠ ܟܢܘܼܫܬܐ, ܤܛܘܼܚܨܐ ܕܚܘܿܠܡܢܐ ܘܐܝܩܘܿܢܘܿܡܝܐ ܠܐ ܗܘܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡ̣ܢ ܐܩܡܐ ܕܦ̮ܠܘ.





ܦ̮ܠܘܿ ܐܩܡܵܝܐ ܐܬܠܗ ܫܢ̈ܐ ܨܦܝܝ ܘܚܪܒܐ, ܐܝܢܐ ܡܙܝܓ݂ܘܿܬܐ ܕܐܩܡܵܐ ܚܪܒܐ ܕ ܦ̮ܠܘܿ ܘ ܟܘܿܪܘܿܢܐ ܦ̮ܝܪܘܿܤ ܒܬ ܗܘܿܝ ܚܕ ܓܘܿܢܚܐ ܓܘܿܪܐ,"ܒܐܡܪܐܝܠܗ.





"ܟܘܿܦ̮ܝܕ ܐܬܠܗ ܚܝܠܐ ܓܘܿܪܐ ܕܡܚܙܕܓ ܠܚܝܠܐ ܕܦܘܿܠܚܢܐ. ܠܒܘܿܬ ܗܕܟܼ ܠܐܝܠܗ ܐܝܟܼ ܟܘܿܪܗܢܐ ܥܝܕܝܐ ܕܦ̮ܠܘܿ. ܒܤܒ̣ܪܐ ܝܘܿܚ ܕܐܗܐ ܒܬ ܫܚܠܦ, ܐܝܢܐ ܗܠܐ ܪܚܩܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܤܦܪܬܢ."





ܓ̰ܘܓ̰ܬܐ ܠܩܕܡܐ





ܦܪܘܿܦ̮ܤܘܿܪ ܪܘܿܒܤܘܿܢ ܡܪܗ ܓ̰ܘܓ̰ܬܐ ܠܩܡܐ ܝܠܗ ܐܝܡܢ ܥܲܡܐ ܠܐ ܚܫܒ̣ ܕܟܘܼܦ̮ܝܕ ܝܠܗ ܡܪܥܐ ܪܟܝܚܐ.





"ܘܿܠܝܠܐ ܕܡܚܬܬܟܼ ܕ ܡܛܥܡܬܐ ܒܐܪ݇ܚܫܐ ܝܠܗ ܠܩܕ݇ܡܐ. ܘܚܙܠܢ ܕܚܘܿܪܙܐ ܛܘܼܥܡܐ ܡܩܘܝܢܐ





"ܓܘܿ ܕܗܐ ܐܬܪܐ ܒܕܗܐ ܥܕܢܐ ܠܐܝܠܗ ܒܓ̰ܘܓ̰ܐ ܐܝܟ ܕܤܦܝܪܬܐܝܠܗ, ܘܿܠܝܠܗ ܕܐܗܐ ܦܐܫ ܫܘܿܚܠܦܐ ܥܡ ܛܘܿܥܡ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܥܦܠܛܐ ܝܢܐ ܒܚܒ̣ܫܐ Omicron", ܗܕܟܐ ܒܐܡܪܐܝܠܗ.





ܦ̮ܪܘܿܦ̮ܘܿܪ ܒܐܪ ܒܐܡܪܐܝܠܗ ܕܛܪ̈ܤܢܐ ܕ ܛܘܼܥܡܐ mRNA ܡܐܝܟܼ MODERNA ܓ̰ܪܘܿܒܐ ܝܢܐ ܕܡܙܓ݂ܬܐ ܕܛܘܿܥܡ̈ܐ ܕܐܢܦ̮ܠܘܿܘܿܢܙܐ ܘ ܟܘܿܦ̮ܝܕ ܋19.





ܘܒܡܪܐܝܠܗ ܟܕ ܒܩܐܡ ܩܵܘܕ̈ܐ ܘܦܪܫܓܢܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܘܼܟܠܝ̈ܐ ܓܘܿ ܪܒܐ ܐܬܪܘܬ̈ܐ, ܗܲܝܓܐ ܪܒܐ "ܥܤܩܐܝܠܗ ܕܕܝܪܚ ܠܒܬ݇ܪܐ."





ܐܤܝܐ ܕܝܟܟܝ ܒܘܼܕܝܡܐܢ, ܢܤܝܐ ܓܘܿ ܟܘܿܪܗܢ̈ܐ ܡܬܦܝܢ̈ܐ ܘܒܩܐܡ ܒܩܪܝܐܝܠܗ PhD ܓܘܿ ܒܝܬ ܨܘܿܒ̈ܐ ܕ Griffith, ܒܐܡܪܐܝܠܗ ܕܐܘܿܤܬܪܠܝܐ ܘܐܬܪܘܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܘܠܘܼܠܐ ܕ ܤܦܪܝ ܗܝ ܒܨܘܿܪܐ ܗܠ ܫܢ݇ܬܐ ܕܒܐܬܝܐܝܠܗ ܡܩܕ݇ܡ covid-19 ܦܐܫ ܚܘܿܫܒܢܐ ܐܝܟ ܦ̮ܠܘ̣ ܟܡܐ ܒܩܠܘܿܠܘܿܬܐ.





"ܥܩܪ̈ܐ ܕܪܩܒ̣ܠ ܦ̮ܝܪܘܿܤ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܫܬܝܐ ܗܠܐ ܥܤܩܐ ܝܠܗ ܕ ܡܛܝ ܩܐ ܟܠܚܕ݇, ܘܒܬ ܫܩܠܐ ܥܕܥܢܐ" ܒܐܡܪܐܝܠܗ.





ܤ ܒ ܤ ܐܬܠܗ ܘܿܠܘܼܬܐ ܒܡܡܛܝܬܐ ܟܠܐ ܛܘܿܒ̣ܪ̈ܐ ܘܡܚܕܕܝܬ̈ܐ ܕ COVID-19 ܩܐ ܟܢܘܿܫܝܬ̈ܐ ܤܓܝ ܡܠܫܢܢ̈ܐ ܘܛܘܿܗܡܝ̈ܐ. ܦܘܿܫܘܿܢ ܒܐܡܝܢܘܿܬܐ ܘ ܒܕܥܬܐ ܒܪ݇ܚܬܘܟܼܘܿܢ ܥܠ