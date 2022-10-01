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Interview with Mr Kaldo Oghanna about Syriac Media Congress in Erbil, Iraq

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Published 1 October 2022 at 9:47pm
By Sargon Warde
Presented by Naseem Sadiq
Source: SBS

SBS Assyrian reporter Naseem Sadiq participated in Syriac Media Congress which was held in Erbil in north of Iraq on 26/27 September 2022, and during this event he interviwed Mr Kaldo Oghanna who is General Director of Syriac Cultur and Arts Directorate who spoke about this event.

Published 1 October 2022 at 9:47pm
By Sargon Warde
Presented by Naseem Sadiq
Source: SBS
ܒܩܪܝܬܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܪܐ ܠܘܡܕܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܪܝܢܝܬܐ ܬܪܝ ܝܘܡ̈ܐ 26 ܘ 27 ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܓܠܟܣܝ ܓܘ ܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ / ܐܪܒܝܠ، ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܝܘܕܥܝ̈ܐ ܘܟܬܘܿܒ̈ܐ ܘܝܨܘܦ̈ܐ ܒܨܒܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܡܢ ܐܬܪܐ، ܘܥܡ ܣܘܪܝܼܐ ، ܠܒܢܢ، ܣܘܝܕ، ܐܘܣܬܪܠܝܐ ܘܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ
.ܕܐܡܪܝܟܐ، ܡܛܦܣܢܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܚܕܪ ܬܒܝܠ
ܦܝܫܠܗܘܢ ܕܪܝܫܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܣܪ̈ܢܐ ܪ̈ܫܝܐ ܚܒܫܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܚܘܝܢܘ̈ܬܐ ܦܪ̈ܥܝܐ، ܬܢܐܠܗܘܢ ܡܠܠ̈ܐ ܓܘܝܗܝ ܚܕܪ ܩܐܡ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܩܘܒܼܠܝܘ̈ܬܐ ܕܟܠܝ ܕܪܩܘܒܠܗ، ܘܕܝܘܩܘܬܐ ܕܐܘܦܩ̈ܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܥܬܝܕܝܐ. ܘܒܬܪ ܟܠ ܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ، ܦܝܫܠܗ ܗ̄ܒܝܠܐ ܦܘܪܣܐ ܠܫܘܐܠ̈ܐ ܘܡܚܫܚܝ̈ܬܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ، ܘܦܘܢܐܠܗܘܢ ܥܠܝܗܝ ܡܠܠ̈ܐ ܒܟܠ ܒܣܝܡܘܬܐ ܘܚܘܒܐ.
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.ܘܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ، ܟܦܫܠܗܘܢ ܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܟܬܒܠܗܘܢ ܡܬܠܡܕܢ̈ܐ ܡܢܝܢܐ

ܘܒܚܘܬܡܐ، ܡܚܘܬܬܠܗܘܢ ܡܬܠܡܕܢ̈ܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܣܘܟܠ̈ܐ ܕܪܘܫܡܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܗܘ ܡܫܪܪ ܥܠ ܕܒܝܩܘܬܐ ܘܐ̄ܣܝܪܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܫܒܘܩ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܘܐܕܫܝܘܬܐ، ܥܠ ܛܘܦܣܐ ܕܡܚܪܘܬܐ ܕܢܩܫܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܗܘ ܫܩܝܠܐ ܡܢܗ، ܘܕܦܝܫ ܛܘܝܒܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܢܝܕܐ ܥܠ ܝܘܪܬܢܐ ܡܕܝܢܝܐ ܝܚܝܕܝܐ، ܘܕܦܠܚܚ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܗܘܚ ܦܐܝ̈ܐ ܒܓܘܗ
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