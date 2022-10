ক্যানবেরা ও সিডনিতে বাংলাদেশের ‘শেখ রাসেল দিবস’ ও তার জন্মদিন উদযাপিত

সিডনিস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শেখ রাসেল দিবস-২০২২’ ও শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উদযাপিত হয়েছে গত ১৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে। Credit: Consulate General of the People's Republic of Bangladesh, Sydney