Kako gledati Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2022. UŽIVO i BESPLATNO na SBS-u

GLEDAJTE svaku utakmicu Svjetskog prvenstva 2022 UŽIVO i BESPLATNO na SBS-u i SBS On Demand .





Kreirajte vaš SBS On Demand account za prijenos svih 64 utakmice Svjetskog prvenstva 2022 uživo i besplatno bilo kada na svom omiljenom uređaju.





Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2022 počinje 21. novembra 2022. i ekskluzivno će ga besplatno prenositi SBS u Australiji.





Sve 64 utakmice iz Katara će biti prikazane uživo i besplatno, uz osam utakmica uživo na SBS VICELAND.



Kada počinje Svjetski Kup 2022?

Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2022 počinje 21. novembra 2022. i ekskluzivno će ga besplatno prenositi SBS u Australiji.







Svjetsko prvenstvo 2022 : Datumi i vrijeme

Nakon ceremonije otvaranja biće odigran prvi meč prvenstva između domaćina Katara i protivnika iz grupe Ekvadora. Grupna faza se nastavlja do finalne utakmice između Srbije i Švajcarske 3. decembra (AEDT).



Grupna faza : 21. novembar - 3. decembar

Osmina finala : 4. - 7. decembar

Četvrtfinale : 10. - 11. decembar

Polufinale : 14. - 15. decembar

Plej-of za 3. mjesto : 18. decembar

Finale Svjetskog prvenstva : 19. decembar

Gledajte Svjetsko prvenstvo 2022 na TV-u

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images SBS i SBS VICELAND će biti ekskluzivni besplatni dom za sve 64 utakmice, sa ukupno 500 sati sadržaja Svjetskog prvenstva koje se emituje na dva kanala tokom prvenstva.





Pored prijenosa utakmica uživo svih 64 utakmice - od kojih će osam biti prikazano na SBS VICELAND - naša ponuda sadržaja uključivaće dnevne emisije Svjetskog prvenstva i FIFA TV preglede, klasične utakmice Svjetskog prvenstva i reprize utakmica iz Katara 2022.







Mnogi mečevi će biti u povoljnim terminima za navijače Australije, sa sedam mečeva u grupnoj fazi koje će početi u udarnom terminu u 21:00 (AEDT) i 20 mečeva grupne faze koje će početi u 6:00 (AEDT).



Dnevna emisija Svjetskog prvenstva i TV Pregled

Dnevna emisija Svjetskog prvenstva biće pregled na jednom mjestu za Australce da nadoknade snimke utakmica svakog dana Svjetskog prvenstva.





Svaka epizoda puna akcije uključivat će ažurirane najvažnije momente, preglede, stručne analize, ekskluzivne intervjue i zvijezde, kao i sve najnovije vijesti, poglede i reakcije na terenu iz Katara, Australije i cijelog svijeta .





Dnevna emisija Svjetskog prvenstva će se emitovati od 17:30 (AEDT) svake večeri na SBS-u, a pratiće je TV Pregled. Prva digitalna VOD ponuda će biti dostupna ranije putem SBS On Demand.





Klasične utakmice FIFA Svjetskog prvenstva





SBS On Demand sadrži 25 klasičnih utakmica FIFA Svjetskog prvenstv a od 1986. do 2018. kako bi omogućio publici da ponovo proživi neke od najvećih utakmica na najvećoj fudbalskoj pozornici.





Većina klasičnih mečeva će se prenositi i na SBS i SBS VICELAND tokom Svjetskog prvenstva.



Gledajte FIFA Svjetsko prvenstvo 2022. putem SBS On Demand

Gledajte Svjetsko prvenstvo putem besplatne stranice SBS On Demand , povezujući se s TVom ili putem naših aplikacija Apple App Stor e i Google Play Store .





Centar za Svjetsko prvenstvo na SBS-u On Demand će publici pružiti SBS-ovu punu ponudu akcija utakmica iz Katara, uključujući prijenose uživo na engleskom i arapskom jeziku, potpune reprize, 25-minutne mini utakmice, 10-minutne produžene najistaknutije momente i tri minute od svih odigranih 64 utakmica.





Osim toga, nova SBS Sport internetska stranica biće mjesto za sve najnovije događaje, intervjue, video dodatke, vijesti, priče, mišljenja i sve glavne teme za razgovor iz Katara 2022.



Reprize kompletnih utakmica

Nećete propustiti ni minut akcije iz Katara sa kompletnim reprizama svakog meča sa prvenstva na engleskom i arapskom jeziku, uključujući studijske pre i post emisije SBS-ovog all-star tima.



25-minutni mini mečevi

Uzimajući u obzir vremenska ograničenja za gledaoce, sažeti 25-minutni paketi najzanimljivijih detalja će također biti u mogućnosti za svaku utakmicu na prvenstvu.



Produženi 10-minutni najzanimljiviji detalji

Postižući savršenu ravnotežu između tri minute najzanimljivijih trenutaka i dužine mini mečeva, 10-minutni produženi najzanimljiviji detalji će biti dostupni putem SBS On Demand za sve utakmice na prvenstvuu.



3 minutni pregledi

Paketi najzanimljivijih detalja bit će dostupni i za svaku utakmicu iz Katara 2022, a gledaoci će moći gledati odabir akcije utakmice savršeno umotane u trominutni video putem internetske stranice SBS Sport i SBS On Demand.



Kako kreirati SBS on Demand nalog?

Kreiranje naloga SBS On Demand je potpuno besplatno!





Jednostavno:



Otvorite On Demand app / website Izaberite Log in / Sign Up Izaberite Create A New Account Unesite svoje podatke, uključujući: ime, adresu e-pošte, spol i godinu rođenja Izaberite Create Account - tada ćete dobiti e-poruku za potvrdu vašeg novog SBS naloga Istražite naš raznoliki katalog sadržaja i streamajte dalje!

Kako gledati kompletno Svjetsko prvenstvo 2022. UŽIVO – Cijeli SBS raspored

Ponedjeljak, 21. novembar

Ceremonija otvaranja + Grupa A - Katar protiv Ekvadora







2:00 - 5:30 (AEDT) - početak u 03:00







UŽIVO na SBS-u i SBS On Demand



Pregled Svjetskog prvenstva 2022.





22:30 - 23:30 (AEDT)





UŽIVO na SBS-u i SBS On Demand







Grupa B - Engleska - Iran





23:30 - 2:30 (AEDT) - početak u 00:00





UŽIVO na SBSu i SBS On Demand





Utorak, 22. novembar

Grupa A - Senegal i Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





UŽIVO na SBS and SBS On Demand









Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





UŽIVO na SBS and SBS On Demand





LIVE on SBS and SBS On Demand





Dnevno Svjetsko prvenstvo





17:30 - 18:00 (AEDT)





UŽIVO na SBS-u i SBS-u na zahtjev





FIFA Preview Show





18:00 - 18:30 (AEDT)





Na SBS i SBS na zahtjev





Grupa C - Argentina - Saudijska Arabija





20:30 - 23:30 (AEDT) - početak u 21:00





Grupa D - Danska i Tunis





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





UŽIVO na SBS and SBS On Demand





Srijeda, 23. novembar

Grupa C - Mexico i Poljska





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand









Grupa D - Francuska i Australija





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





UŽIVO na SBS and SBS On Demand





Svjetsko prvenstvo dnevno





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





UŽIVO na SBS i SBS On Demand







FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





Na SBS and SBS On Demand









Grupa F - Moroko i Hrvatska





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





UŽIVO na SBS i SBS On Demand









Grupa E - Njemačka i Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Četvrtak, 24. novembar

Grupa E - Spanija i Kosta Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand









Grupa F - Belgija i Kanada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand







Svjetsko prvenstvo dneno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





UŽIVO na SBS i SBS On Demand







FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





Na SBS i SBS On Demand









Grupa G - Švicarska i Kamerun





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand







Grupa H - Urugvaj i Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Petak, 25. novembar

Grupa H - Portugal i Gana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Grupa G - Brazil i Srbija





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





UŽIVO na SBS i SBS On Demand







FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





Na SBS i SBS On Demand









Grupa B - Wales i Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Grupa A - Qatar i Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Subota, 26. novembar

Grupa A - Nizozemska i Ekvador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand









Grupa B - Engleska i USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





UŽIVO na SBS i SBS On Demand







FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





Na SBS i SBS On Demand









Grupa D - Tunis i Australija





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Grupa C - Poljska i Saudijska Arabija





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Nedjelja, 27. novembar

Grupa D - Francuska i Danska





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand









Grupa C - Argentina i Meksiko





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand







World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





UŽIVO na SBS i SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





Na SBS i SBS On Demand









Grupa E - Japan i Kosta Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Grupa F - Belgija i Moroko





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Ponedjeljak, 28. novembar

Grupa F - Hrvatska i Kanada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand









Grupa E Španija i Njemačka





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





UŽIVO na SBS i SBS On Demand







FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





Na SBS i SBS On Demand





Grupa G - Kamerun i Sebija





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





UŽIVO na SBS i SBS On Demand









Grupa H - Korea Republic i Gana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Utorak, 29. novembar

Group G - Brazil i Švicarska





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Grupa H - Portugal i Urugvaj





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Srijeda, 30. novembar

Grupa A - Nizozemska i Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Grupa A - Ekvador i Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





UŽIVO na SBS VICELAND i SBS On Demand









Grupa B - Wales i Engleska





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Grupa B - Iran i USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





UŽIVO na SBS VICELAND i SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Četvrtak, 1. decembar

Grupa D - Australija i Danska





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





UŽIVO na SBS i SBS On Demand





Grupa D - Tunis i France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





UŽIVO na SBS VICELAND i SBS On Demand









Grupa C - Poljska i Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Grupa C - Saudijska Arabija i Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





UŽIVO na SBS i SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Petak, 2. decembar

Grupa F - Hrvatska i Belgija





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





GrupaF - Kanada i Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Grupa E - Japan i Španija





5am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Grupa E - Costa Rica i Njemačka





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Subota, 3. decembar

Grupa H - Korea Republic i Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Grupa H - Gana iUrugvaj





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Nedjelja, 4. decembar

Šesnaestina Finala - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Šesnaestina Finala - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Ponedjeljak, 5. decembar

Šesnaestina Finala - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Šesnaestina Finala - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Utorak, 6. decembar

Šesnaestina Finala - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On





Šesnaestina Finala - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Srijeda, 7. decembar

Šesnaestina Finala - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Šesnaestina Finala - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Četvrtak, 8. decembar

World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Petak, 9. decembar

World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Subota, 10. decembar

Četvrt-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Četvrt-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Nedjelja, 11. decembar

Četvrt-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Četvrt-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Ponedjeljak, 12. decembar

World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Utorak, 13. decembar

World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Srijeda, 14. decembar

Polufinale- QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Četvrtak, 15. decembar

Polufinale - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Petak, 16. decembar

World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Subota, 17. decembar

World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Nedjelja, 18. decembar

Play-off - 3. mjesto gubitnici pilufinala





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Pregled





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Ponedjeljak, 19. decembar

Finale- Pobjednici polufinala





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Dnevno





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Schedule / timings are TBC, check your local guides



Slušajte uz SBS Audio

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Audio

Sve utakmice će biti dostupne na engleskom i arapskom jeziku, uz 2 dodatna jezika putem SBS Audio.



Društvene mreže