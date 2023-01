Датата на Деня на Австралия на 26 януари остава болезнена и проблематична за много хора от Първите нации

В цялата страна 26 януари е официален празник, който ще накара много общности да ключат барбекю и да се насладят на почивен ден и края на лятната ваканция. Това е денят, в който стотици австралийски граждани ще бъдат признати с национално признание за тяхната общественополезна дейност.





За много хора от Първите нации денят има много различен тон и е ден на траур и размисъл, тъй като бележи началото на колониална инвазия от британците, водеща до война, геноцид, расизъм и други жестокости срещу хората от Първите нации и техните поколения.



EXPLAINER: Day of Mourning, the birth of modern First Nations protest

На този фон хиляди нови и съществуващи мигрантски общности ще празнуват получаването на гражданство в Австралия.





И така, трябва ли един ден, потънал в конфликт, който бележи пристигането на Първия флот, да бъде същата дата, на която хора от мултикултурен произход празнуват единството под австралийския флаг? Това е въпрос, на който трябва да отговорят мултикултурните общности.



„Трябва да култивираме чувство за принадлежност“

Според преброяването от 2021 г. повече от седем милиона души или 29,3 процента от населението на Австралия, с изключение на тези с непосочено родно място, са родени в чужбина.





Асефа Бекеле от етиопската общност в Сидни е работила с местната общност и проявява силен интерес към историята на първите нации.





Той казва, че е много важно да се култивира чувство за принадлежност към общност или нация.





„Трябва да има някакво чувство за принадлежност за всеки индивид, всеки гражданин и особено тези, които идват отвъд океана и местните австралийци, които са живели тук повече от 60 000 години“, каза г-н Бекеле.





„И знаете ли, по-добре е да споделяте история, култура и всичко и наистина да развиете чувството за принадлежност и заедност.





„Нямам никакъв проблем да променя датата, изобщо. Австралия напредва и времената се променят и хората трябва да се променят с него.



Australia is a multicultural country and every single part of the Australian culture needs to be respected.

„В края на краищата всички ние просто се нуждаем от мир, хармония и заедност.“



„Грешен ден за празнуване“

Butchulla и Gubbi Gubbi мъжа, Gavin Somers, е певец и автор на песни. Той признава колко е важно да имаш ден за празнуване на Австралия и да си австралиец, но казва, че настоящата дата е просто грешният ден за празнуване.





„Трябва да имаме дата, която можем да празнуваме гордо, заедно с нашите съюзници, които са други мултикултурни групи, които също живеят тук“, каза г-н Somers.





„Важно е да се съберем и наистина да отпразнуваме този ден на дата, с която всъщност всички можем да се идентифицираме.



Денят на Австралия генерира трудни въпроси

Крейг Ригни, мъж от Нгаринджери и Каурна и главен изпълнителен директор на KWY, организация с нестопанска цел, управлявана от общността на аборигените, казва, че Денят на Австралия продължава да повдига неудобни въпроси.



On Australia Day, we should take a moment to ask ourselves: 'How do we see each other?'

„Виждаме ли се в картина със споделено бъдеще?“ каза г-н Ригни.





„Чувствам, че това ще определи нашите съдби, нашето бъдеще, как се отнасяме към себе си и как се отнасяме един към друг.



In some states, local councils have pushed back against issuing citizenship and holding events on January 26,

