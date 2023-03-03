Празнична ли е атмосферата в България по повод националният празник 3-ти март?Play07:47Геройският връх ШипкаGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.12MB) За дискусиите около датата 3ти мартПолитически акценти на седмицата с Пламен АсеновShareLatest podcast episodesОтец Велин е новият свещеник в Българската православна църква в МелбърнДеси Христова - Какви са след-ковидните промени в условията за някои Австралийски визи?Радио SBS новини на български език – 3-ти март 2023Заповядайте да отбележим заедно 3ти март в Мелбърн