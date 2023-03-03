Радио SBS новини на български език – 3-ти март 2023

Радио SBS новини на български език – 3-ти март 2023Play08:18Седмичен преглед на новинитеGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.6MB) Новини на български – 3-ти март 2023Новини на български – 3-ти март 2023ShareLatest podcast episodesПразнична ли е атмосферата в България по повод националният празник 3-ти март?Отец Велин е новият свещеник в Българската православна църква в МелбърнДеси Христова - Какви са след-ковидните промени в условията за някои Австралийски визи?Заповядайте да отбележим заедно 3ти март в Мелбърн