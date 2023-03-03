Радио SBS новини на български език – 3-ти март 2023

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Новини на български – 3-ти март 2023

Новини на български – 3-ти март 2023
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Latest podcast episodes

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Празнична ли е атмосферата в България по повод националният празник 3-ти март?

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Отец Велин е новият свещеник в Българската православна църква в Мелбърн

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Деси Христова - Какви са след-ковидните промени в условията за някои Австралийски визи?

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Заповядайте да отбележим заедно 3ти март в Мелбърн