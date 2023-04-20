SBS早新闻（4月21日）Play12:13 Source: Getty / Getty ImagesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.18MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。议会委员会听取社交媒体上外国干涉的情况;驻美国大使陆克文与拜登会晤;北约秘书长访问乌克兰 称将继续提供支持;也门发生踩踏事件 至少78人死亡。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE58秒日全食 西澳小镇成全球焦点SBS剧集《Appetite》演员吴士容： 感受送餐员生存之不易SBS早新闻（2023年4月20日）ShareLatest podcast episodes人工智能日趋成熟 全球服饰消费市场迎来技术革新【园艺热线】不开花、花量少 如何提高瓜果类蔬菜的开花率？SBS早新闻（2023年4月22日）SBS晚新闻（2023年4月21日）