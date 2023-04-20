SBS早新闻（4月21日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

议会委员会听取社交媒体上外国干涉的情况;
驻美国大使陆克文与拜登会晤;
北约秘书长访问乌克兰 称将继续提供支持;
也门发生踩踏事件 至少78人死亡。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

58秒日全食 西澳小镇成全球焦点

SBS剧集《Appetite》演员吴士容： 感受送餐员生存之不易

SBS早新闻（2023年4月20日）


Share

Latest podcast episodes

Fashion shopping

人工智能日趋成熟 全球服饰消费市场迎来技术革新

Valencian orange and orange blossoms. Spain.Spring

【园艺热线】不开花、花量少 如何提高瓜果类蔬菜的开花率？

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2023年4月22日）

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年4月21日）