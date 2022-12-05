研究显示：疫情期间澳人的精神健康状况进一步恶化

SBS 普通话电台Other ways to listen 研究显示：疫情期间澳人的精神健康状况进一步恶化Play06:30SBS 普通话电台Other ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.95MB)Published 6 December 2022 at 6:13amBy Sam DoverPresented by Lucy ChenSource: SBS 墨尔本大学发表的一份新报告揭示了早期的新冠疫情对澳大利亚人福祉的影响。 澳大利亚家庭、收入和劳动力动态调查的结果显示，维州人、尤其是居住在墨尔本的人受到2020年封城措施的影响最为严重。Published 6 December 2022 at 6:13amBy Sam DoverPresented by Lucy ChenSource: SBS墨尔本大学应用经济与社会研究团队发布了最新的澳大利亚家庭、收入和劳动力动态调查结果，即 HILDA报告。HILDA的报告显示，在大流行初期，人们的精神健康状况严重恶化，年龄在15至34岁之间的澳大利亚年轻人的心理健康状况变得最为糟糕。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。ShareLatest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月6日）澳将迎首个无COVID限制暑假 倡导者呼吁注意道路安全向网络诽谤说“不”【闲话澳洲】澳洲“丛林诗人”班卓·帕特森