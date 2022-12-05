研究显示：疫情期间澳人的精神健康状况进一步恶化

墨尔本大学应用经济与社会研究团队发布了最新的澳大利亚家庭、收入和劳动力动态调查结果，即 HILDA报告。





HILDA的报告显示，在大流行初期，人们的精神健康状况严重恶化，年龄在15至34岁之间的澳大利亚年轻人的心理健康状况变得最为糟糕。





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