傳美國不邀李家超出席APEC峰會 北京港府發聲反對

雖然當局尚未證實消息，但已引起北京及港府反對。





特首辦上周五率先回應，指美國應履行東道主的基本責任，「依照常規邀請香港特區政府行政長官，以中國香港領導人身份出席會議」。發言人強調，亞太經合組織會議並非屬於某個國家或經濟體，有其規則和習慣。





當天傍晚正在外訪馬來西亞的李家超本人也回應，港府會按亞太經合組織的規則及習慣出席會議。「任何一個主辦國家和經濟體，均必須按著相關做法，邀請成員經濟體領導人出席參與活動。」



中國外交部在周五的例行記者會上則表示強烈不滿和堅決反對。發言人毛寧要求美方立即糾正錯誤做法，解除對李家超等特區官員的制裁，又強調北京將「堅定維護中國香港參加會議的正當合法權利」。





「美國應履行會議東道主應有責任，按慣例邀請李家超與會，確保包括中國香港在內的所有成員代表順利參會，停止破壞會議的團結合作。」





雪梨科技大學的中國問題專家馮崇義向自由亞洲電台表示，相信美方拒絕李家超入境的消息「真確度高」，因李家超此前已被美國以《香港人權與民主法》實施制。





「從法律角度來講，它（美國）有足夠的正當理由不邀請。因為他以前當警察頭目的時候，對反送中人士的鎮壓，現在又以國安法通緝香港流亡的立法會議員......他是屬於嚴重侵犯人權。」



