Pozitivni primjeri mogu prekinuti krug rodno uvjetovanog nasilja

Highlights Kampanja „Stop it at the Start“ ima za cilj prekinuti krug nasilja poticanjem odraslih da pozitivno utječu na mlade

Moramo prestati pronalaziti izgovore i educirati djecu o ponašanju punom poštovanja

Dostupni su resursi koji će vam pomoći da se uključite u razgovor

Koliko često ste mogli čuti fraze poput one da će "dječaci uvijek ostati dječaci" ili one "u redu je, on je to učinio samo zato što mu se sviđaš" prilikom agresivnog ponašanja ili iskazivanja nepoštovanja prema ženama ili djevojčicama?





Iako se ove izreke na prvi pogled mogu činiti bezazlenim, one, kažu stručnjaci, nesvjesno normaliziraju agresiju kao nešto što je svojstveno dječacima ili nešto što izazivaju djevojčice.





Ne dovode svi oblici nepoštovanja do nasilja, ali znamo da nasilje počinje nepoštovanjem. Možemo stati na kraj ovom ciklusu tako da ga zaustavimo na početku.



Što je točno kampanja “Stop it at the Start"?

Kampanja Stop it at the Start je inicijativa Vijeća australskih vlada s ciljem zaustavljanja kruga rodno uvjetovanog nasilja.





Kampanja se počela provoditi 2016. godine nakon otkrića šokantnih statistika o nasilju nad ženama i djecom.





Prema podacima Australskog zavoda za statistiku



trećina žena starijih od 15 bila je izložena fizičkom ili seksualnom nasilju od strane poznate osobe



gotovo svaka četvrta žena starija od 15 bila je emocionalno zlostavljana od svog partnera.

Poznato nam je da je prosječno svako 10 dana jedna žena ubijena od strane svojeg sadašnjeg ili bivšeg partnera Pomoćnica ministra za socijalne usluge i prevenciju nasilja u obitelji, Justine Elliot

"Jedini način da vidimo kontinuirani pad je kroz snažan nacionalni fokus na rješavanje rodne nejednakosti i drugih oblika diskriminacije i nepovoljnog položaja", za SBS je kazala kazala pomoćnica ministra za socijalne usluge i prevenciju nasilja u obitelji, Justine Elliot.





Prepoznavajući da na ponašanje mladih ljudi utječu i oblikuju ga odrasli, njihovi skrbnici i utjecajni ljudi oko njih, kampanja je usmjerena na roditelje i članove obitelji djece između 10 i 17 godina, kako bi razmislili o svojim stavovima i pozitivno utjecali na njih.



Prepoznajte krug nasilja

“Nasilje ne samo da započne, već ono i raste,” kaže dr. Rosina McAlpine, stručnjakinja za roditeljstvo i autorica knjige Inspired Children.





Budući da je odrasla u domu u kojem se nasilje prenosilo s djeda na oca, dr. McAlpine je i sama iskusila krug nasilja.





“Naš otac je bio dijelom generacije u kojoj su vjerovali da se disciplinom i tjelesnim kažnjavanjem odgajaju dobra djeca.”



Past generations believed that discipline and corporal punishment was the way to raise good kids.



Kažnjavanje je uključivalo batinjanje pojasevima i šibama ili "samo teškom rukom".





Prisjeća se kako je ljeti išla u školu u hlačama i tajicama kako bi prekrila modrice.





“Ali tada nitko ništa nije govorio, a za nas je to bilo sasvim normalno u našoj zajednici.





Možete naučiti puno disfunkcionalnih stvari, a što je slučaj kod mnogih ljudi u takvom okruženju. Kao djeca se indoktriniramo o tome što je obiteljski život, što je prihvatljivo, a što nije prihvatljivo, te što je pravi način, a što nije.”





Ono što otežava prekidanje takvog kruga je to što, poput oca dr. McAlpinea, i mnogi drugi koji vrše nasilje, vjeruju da čine pravu stvar za odgoj dobre djece.





Stoga se taj krug može nastaviti jer drugačije ne znaju, objašnjava.





Kada sam bila mlađa, brinulo me je da ću biti poput svog oca. Mnoge godine sam utrošila istražujući i dijeleći pristupe podržavajućeg roditeljstva. Ja sam u svojoj obitelji prekinula krug nasilja. Dr. Rosina McAlpine, stručnjakinja za roditeljstvo i autorica knjige 'Inspired Children'.

Prestanite tražiti isprike

Isprike za nepoštivanje ili agresivno ponašanje prema djevojkama mogu oblikovati stavove mladih ljudi o tome što je prihvatljivo.





Excuse interpreter na internetskoj stranici kampanje ilustrira kako upotreba jezika može nositi skriveno značenje.





Dakle, naizgled bezazlenu frazu, "dečki će uvijek biti dečki" djevojčice mogu protumačiti kao "to je ono što dečki rade - trebala bih se naviknuti na to", a dečki na način da "smo jednostavno takvi, to je u redu".





Dr. McAlpine kaže da ne smijemo dopustiti ove izgovore te da trebamo educirati djecu o ponašanju punom poštovanja.



Parents and carers have the responsibility to educate children about respect

Pokrenite aktivan, otvoren i trajan dijalog

Dio kampanje jest "poticanje aktivnog, otvorenog i trajnog razgovora o odnosima punog poštovanja i ravnopravnosti spolova", kaže Elliot.





"Važno je započeti taj dijalog."





Rasprave o nepoštivanju i agresivnom ponašanju s djecom nikada nisu lake. Ali roditelji i skrbnici moraju biti spremni na razgovor, i često razgovarati.



Nikada nije prerano ili prekasno za razgovor s vašom djecom Dr Rosina McAlpine

Jedan od resursa koji se nudi u sklopu kampanje jest vodič za razgovor . To je alat koji vam pomaže započeti razgovor kako biste pratili odgovore djece i znali kako na njih sami odgovoriti.



Kao učitelji, kao roditelji, u svakoj fazi, važno je ne tražiti isprike. Umjesto toga zaustavite se i educirajte te vodite razgovore o tome što je ponašanje puno poštovanja. Dr Rosina McAlpine

Ako se, primjerice, braća i sestre svađaju, umjesto da se riješite situacije koristeći "isprike", zastanite i priupitajte ih, "je li to bilo ispravno ponašanje?", "Jesu li se jedni prema drugom odnosili s poštovanjem?", "Kako biste se osjećali da ste to bili vi?", predlaže dr. McAlpine.







Tu je i popis za provjeru poštovanja koji omogućava roditeljima i članovima obitelji da prepoznaju i razumiju djetetovo stajalište o poštovanju, ostavljajući vam mogućnost započinjanja razgovora.



Rješavanje problema na kulturološki osjetljiv način

Stopa nasilja nad ženama i djecom često je viša u određenim kulturno i jezično raznolikim (CALD) zajednicama kao i u skupinama Aboridžina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca, kaže Elliot.





Čelni ljudi tih zajednica imaju važnu ulogu u rješavanju ovih pitanja na način koji je prihvatljiv u njihovoj kulturi.





Maria Dimopoulos je predsjednica odbora Safe and Equal, vrhovnog tijela za specijalizirane službe za obiteljsko nasilje u Victoriji.





Ona kaže da prilikom rješavanja pitanja primarne prevencije obiteljskog nasilja nad ženama i djecom u tim zajednicama, to moramo učiniti na način koji "prepoznaje ulogu kulture i načine na koje multikulturalizam može utjecati na ta iskustva" .





Umjesto da tražimo nedostatke u našoj kulturi ili vjeroispovijesti, treba se pitati kako možemo iskoristiti te okvire za izgradnju snažnog i smislenog angažmana u našim zajednicama? Maria Dimopoulos, predsjednica odbora Safe and Equal

Kampanja Stop it at the Start ima resurse na engleskom, ali i na izvornom jeziku autohnotnih naroda koji se mogu pronaći na internetskoj stranici kampanje.



Kampanja je djelotvorna

Kampanja Stop it at the start je ove godine ušla u četvrtu fazu, a dosad provedena evaluacija je pokazala da se 68% svih ljudi prisjetilo nekog elementa aktivnosti kampanje.





"82% ljudi koji su vidjeli kampanju su razumjeli i prihvatili svoju ulogu u preuzimanju uloge aktivnih uzora mladima o tome kako se ponašati s poštovanjem", kaže gospođa Elliot.





Educirajmo, stoga, našu djecu o ponašanju s punim poštovanjem. Prepoznavanjem kruga nasilja možemo ga zaustaviti u njegovom začetku i postati pozitivni uzori.





Usluge potpore





1800RESPECT 1800 737 732 ili 1800respect.org.au





Lifeline 13 11 14 ili lifeline.org.au





Za usluge podrške u vašoj državi i teritorijima kliknite ovdje.





Ako ste vi ili netko koga poznajete izloženi seksualnom uznemiravanju ili napadu, nazovite 1800 RESPECT na 1800 737 732 ili posjetite 1800RESPECT.org.au.