„Lagani hrvatski“ – epizoda 93: Sve manje Australaca traži financijske savjete

Presented by Jasna Novak Milić

By SBS Croatian, Croatian Studies Centre - Macquarie University

Slušate Lagani hrvatski . Ja sam Jasna Novak Milić.











Danas su nam tema financijski savjetnici, njihove usluge i revizija koja je trenutačno u tijeku.





Prvo ćemo objasniti neke manje poznate riječi i izraze redoslijedom kojim se pojavljuju u prilogu.









financijski savjet

financial advice

trošak

expense

financijski savjetnik

financial advisor

Ministarstvo financija

Department of Finance

revizija

audit

zaštititiprihod

to protect revenue

neizvjestan

uncertain

mirovinska štednja

superannuation

financijski nepismen

financially illiterate

vještina

skill

raspolaganje

disposition

štednja

savings

ulaganje

investment

porezna olakšica

tax relief

etično poslovanje

ethical business conduct

osiguranje

insurance

usredotočen

focused

osigurati pristup

to provide access

javni podnesak

public submission















Poslušajte prilog.











Smatrate li da je proces traženja financijskih savjeta složen, a troškovi previsoki? Mislite li da bi financijski savjeti trebali biti besplatni?











U Australiji je prošle godine prosječan trošak savjetovanja iznosio 3529 dolara, a usluge financijskih savjetnika zatražilo je samo 1,9 milijuna građana, što je rekordno mali broj. Zbog toga je Ministarstvo financija zatražilo reviziju sustava čiji je cilj pojednostaviti proces financijskog savjetovanja i smanjiti troškove.











Karan Chater u Melbourne se prije 16 godina doselio iz Indije. Ima obitelj i razmišlja o svojoj budućnosti, o tome što će raditi u mirovini i kako pomoći svojoj djeci. Cilj mu je zaštititi svoje prihode , ponajprije zbog trenutačno neizvjesne situacije u gospodarstvu. Također želi osigurati rast mirovinske štednje za sebe i za svoju suprugu. Uz to, želi investirati kako bi djeci omogućio dobar početak i osigurao im budućnost. Odlučio je zatražiti pomoć financijskog savjetnika.











No jezik koji se koristi u financijskom savjetovanju često je teško razumljiv, pogotovo onima kojima engleski nije prvi jezik. Uz to je australski financijski sustav vrlo složen. Rezultat toga je da je čak trećina Australaca financijski nepismena , što znači da ne vladaju vještinama kao što su raspolaganje vlastitim novcem, štednjom i ulaganjima . Pritom su usluge financijskih savjetnika skupe te ih traži sve manji broj građana. Mnogi, međutim, ne znaju da se trošak investicijskog savjetovanja može prijaviti kao porezna olakšica , ali da to ne vrijedi i za savjete vezane za mirovinsku štednju.











Korisnici financijskih usluga ističu da je važno da sustav bude pouzdan i da u njega mogu imati povjerenja, odnosno da se temelji na načelima etičnoga poslovanja . Ne žele da im financijski savjetnici nude i prodaju razna osiguranja , već da im pruže pouzdan i kvalitetan savjet.











Revizija sustava usredotočena je na financijsko savjetovanje a cilj joj je da se što većem broju Australaca osigura pristup kvalitetnim i pristupačnim savjetima. Nedavno je završeno prikupljanje javnih podnesaka , a konačno izvješće očekuje se sredinom prosinca.