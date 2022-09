توافق آسترالیا و نیوزیلند در مورد پناهندگان: به بیش از ۱۲ نفر تا پایان امسال در نیوزیلند پناهندگی داده خواهد شد.

اس بی اس خبری را به اساس توافق نامه دوجانبه آسترالیا و نیوزیلند به نشر رساند که گفته میشود بیش از ۱۲ پناهجوی که اسناد آنها تحت پروگرام منطقوی آسترالیا برای بررسی درخواست های پناهجویان قرار دارد تا پایان امسال بخاطر اسکان مجدد به نیوزیلند فرستاده خواهند شد.





نیوزیلند در توافقنامه ای که ۹ سال قبل در ماه مارچ امضاء کرده بود پذیرفته است که به مدت سه سال همه ساله به تعداد ۱۵۰ پناهجو را می پذیرد که اینها شامل افرادی است که در جزایر نارو و پاپانیوگنی زندگی میکنند و یا به صورت موقت به آسترالیا آمده بودند.





مقامات نیوزلند با ۱۴ نفر آنها مصاحبه کرده اند و روند تصمیم گیری در مورد پناهندگی برای اولین گروه در حال انجام است و انتظار می رود اعزام اولین پناهندگان قبل از پایان سال ۲۰۲۲ انجام شود.





اس بی اس درهمین گزارش واضح کرد که پناهندگان جابجا شده در نیوزلند نمی توانند در آسترالیا مستقر شوند.



‌ذکی حیدری، یکی از فعالان حقوق بشر از سازمان عفو بین‌المللى گفت که تأخیر در رسیدگی و مصاحبه با متقاضیان پناهندگی به تجربه «ده ساله شکنجه» پناهندگان در جزایر آسترالیای می‌افزاید.





او گفت: "نه تنها حکومت آسترالیا، بلکه کمپنی های که برای مراقبت از پناهجویان در آن مناطق قرارداد داشتند نیزبر پناهجویان فشارآورده بوده اند."





قرارداد اسکان مجدد توسط نیوزلند در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد شد و این می توانست گزینه ای برای پناهندگان در جزایر نارو و پاپانیوگنی باشد.





It is a matter of urgency that all refugees are evacuated from Nauru and PNG and given the care they need. The Aus gov must commit to ensuring the safety of all those left on Nauru.

— Amnesty International Australia 🕯 (@amnestyOz)