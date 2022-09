اخبار کوید-۱۹: مهاجرین از کشور های غیر انگلیسی زبان کمتر واکسین تقویت کننده کوید را می گیرند

یک مطالعه جدید از دانشگاه ملی استرالیا نشان می دهد که واکسیناسیون کوید-۱۹ ممکن در این کشور متوقف شده باشد.





اشخاص با تحصیلات پایین، درآمد کم، که در خارج از کشور در یک کشور غیر انگلیسی زبان متولد شده‌اند، به نهادهای کلیدی اعتماد ندارند، آنها اخبارعمومی، رادیو را نمی شنوند و روزنامه‌ها را نمی خوانند. این مطالعه نشان داد که کمتر احتمال دارد که مردم سومین یا چهارمین واکسن کووید-19 را دریافت کرده باشند.





کمترین میزان جذب برای دور سوم یا چهارم واکسین در بین افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله بود.





این مطالعه خاطرنشان کرد که استرالیایی‌هایی که بعد از آزمایش نتیجه مثبت داشتند به مراتب کمتر دوز تقویت کننده را دریافت کرده بودند.



روز جمعه، کابینه ملی احتمالاً در مورد درخواست دومینیک پروتت، نخست‌وزیر نیوساوت ولز برای لغو اجباری دوره در انزوا بودن بحث خواهد کرد.





پس از جلسه کابینه ملی در ۳۱ آگست، دوره انزوا برای موارد بدون علامت کووید مثبت از هفت روز به پنج روز کاهش یافت.





اداره صحت نیو ساوت ویلز گفته است که نوع اومیکرون کوید را بیشتر نظارت خواهد کرد.





در هفته گذشته در آزمایشات پی سی آر نوع ب ا ۴.۵ دوازده در صد و نوع ب ا ۲.۷۵ هم ۵.۲ در صد را تشکیل میداد.





سازمان جهانی صحت اعلام کرد که مجموع موارد جدید کوید-۱۹ الی اخیر هفته ۲۵ سپتمبر ۱۱ در صد و مرگ و میر ناشی ازین ویروس ۱۸ در صد کاهش یافته است.





بیش از ۶۱۲ میلیون مورد و ۶.۵ میلیون مرگ و میر از زمان شروع همه گیری ویروس کوید-۱۹ در جهان گزارش شده است.





اینجا کلینیک کووید را پیدا کنید





کلینیک های آزمایش کوید-۱۹ را اینحا دریابید





اگر در آزمایش نتیجه مثبت داشتید نتیجه تانرا اینجا ثبت کنید





