حمایت از تغییر نظام آسترالیا به جمهوری به تعقیب مرگ ملکه الیزابت دوم در بین مردم آسترالیا کاهش یافته است.

نكات عمده/خلاصه A referendum on Australia becoming a republic would not pass if a vote were held today

Vctoria was the only state in which the majority of respondents would back a republic.





بر بنیاد یک نظرسنجی تازه از جمهورى شدن آسترليا به تعقیب مرگ ملکه الیزابت تنها ۴۶ درصد آسترالیایی ها از اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام حمایت می کنند.





بر اساس نتایج رای گیری در آسترالیا اگر امروز رای گیری برگزار شود، همه پرسی در مورد جمهوری شدن آسترالیا تصویب نخواهد شد زیرا تنها ۴۶ در صد ازمردم آسترالیا به این پرسش که آیا ملت از اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام جمهوری حمایت خواهند کرد پاسخ مثبت داده اند.





Advertisement

این در حالی است که به تعقیب مرگ ملکه الیزابت دوم، بحث در مورد تعیین رئیس دولت مستقل در آسترالیا بیشترشده است، هرچند انتونی البنیزی، نخست وزیر آسترالیا گفته است که اکنون زمان مناسبی برای بحث در مورد فشارجمهوری خواهی نیست.





نظرسنجی حل و فصل این مسله که درنه روزنامه درآسترالیا منتشرشد نشان داده است که ویکتوریا تنها ایالتی بود که در آن اکثریت پاسخ دهندگان از جمهوری شدن آسترالیا حمایت میکردند۰





یک همه پرسی در میان جوانان آسترالیایی نیزنشان داده است ۵۴ درصد از افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله در حمایت از قطع روابط با سلطنت بریتانیا هستند.





حدود ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که ملکه در زمان سلطنت خود کار های خوبی انجام داده است، در حالی که ۴۵ درصد گفته اند که شاه چارلز سوم هم به کارخود به عنوان رئیس دولت استرالیا موفق خواهد بود.





ریچارد مارلس معاون نخست وزیر به رادیوی ای بی سی گفت: "من فکر نمی کنم که ما باید به تعقیب یک لحظه تاریخی مانند مرگ ملکه الیزابت دوم، بیش از حد در نظرسنجی ها در مورد جمهوری شدن فکر کنیم بلکه درین زمان ما باید بیشتر به اینکه ملکه الیزابت دوم چگونه شخصیت بود توجه کنیم.





او به تلویزیون ای بی سی گفت: "ما اکنون در مورد برگزاری مراسم یادبود از ملکه الیزابت دوم آماده گی میگیریم و من به عنوان یک باشنده کانبیرا احساس می کنم، فرصت های زیادی برای عموم مردم وجود داشته است تا در این مناسبت بسیار تاریخی سهیم شوند.



بيشتر بخوانيد Julia Gillard says Australia should consider becoming a republic in an 'unhurried' way

The late monarch will be mourned in a national memorial service at Parliament House in



کار های از هنرمندان آسترایایی بر شگوفایی این مراسم خواهد افزود، از جمله یک نقاشی از ملکه در سال ۱۹۵۴ توسط آرچیبالد سر ویلیام دارگی که برنده ۸ جایزه هنری است. این مراسم روز پنجشنبه از ساعت ۱۱ صبح به صورت زنده در سراسر کشوربا سکوت یک دقیقه ای آغاز خواهد شد.



انتونی البنیزی نخست وزیر آسترالیا گفت که این مراسم به ملت اجازه خواهد داد تا در مورد زندگی ملکه و خدمات اوبیشتر بدانند.