Evalueer uw risico: hoe bereidt u zich voor op en overleeft u overstromingen?

Hoofdpunten Rijd nooit door flood water, want een auto kan al op 15 cm water wegdrijven

Bel uw State Emergency Service (SES) voor hulp op 13 25 00. Bel 000 als uw leven in direct gevaar is

Het Bureau of Meteorology (BOM) heeft meerdere overstromingswaarschuwingen afgegeven voor het grootste deel van Oost-Australië, vanwege bovengemiddelde regenval.





Uit onderzoek van Allianz blijkt dat Australiërs door gebrek aan kennis, niet zo goed voorbereid zijn op overstromingen als zou moeten. De nationale claimmanager van de verzekeraar, Mark O'Connor, zegt dat het storm- en overstromingsseizoen vorig jaar helaas voor $ 2,4 miljard aan schade aan Australische huizen heeft toegebracht.



Plan vooruit, wees voorbereid op een noodsituatie

O'Connor raadt aan om onderzoek te doen door met uw buren en lokale hulpdiensten te praten. Hij raadt aan om elk jaar je verzekeringspolis te controleren en een noodplan voor thuis op te stellen dat u deelt met uw gezin.



Maak een noodpakket met een EHBO-doos, water- en voedselvoorraden en natuurlijk een draagbare oplader.

Als u weet dat uw huis waarschijnlijk onder water komt te staan, raadt Baker aan om van tevoren voorbereidingen te treffen. Denk daarbij aan het verplaatsen van alle waardevolle spullen naar hoger gelegen grond. Maar in de eerste plaast is de beste voorzorgsmaatregel natuurlijk om niet in een overstromingsgevoelig te verblijven.





David Baker, plaatsvervangend hoofdofficier van Victoria State Emergency Service (VICSES), moedigt mensen aan om een noodpakket samen te stellen in geval van brand of overstromingen. De informatie over hoe u uw huis kunt voorbereiden op een ramp, vindt u op uw lokale SES-website.



Source: Getty / Getty Images/Charles Briscoe-Knight Baker raadt ook aan om uw riolering en afvoeren van tevoren te blokkeren met afval of boodschappentassen gevuld met vuil of zand, om te voorkomen dat rioolwater via uw toilet en afvoer naar boven komt wanneer er een overstroming optreedt.





Als u moet evacueren, plan dan de route voordat u vertrekt en zoek alternatieve routes, zodat u weet hoe u veilig op uw bestemming kunt komen.





Het is altijd veiliger om bij een overstroming zo vroeg mogelijk te vertrekken.



Rijd niet over overstroomde wegen

Baker waarschuwt voor het rijden door ondiep water in het geval van een zware regenbui, omdat plotselinge overstromingen snel kunnen optreden. Bij overstromingen is het rijden in het overstromingswater doodsoorzaak nummer één.





Als u in zware regenbuien terechtkomt, kunt u het beste naar een veilige plek trekken of naar hoger gelegen terrein gaan.



Het is te gevaarlijk. Sommige auto's hebben maar 15 cm nodig, de lengte van een normale pen, om in water te drijven.

Als u niet langer uit uw voertuig kunt komen, wordt het een potentieel ernstige noodsituatie. In dit geval moet u drie keer nul (000) bellen voor onmiddellijke ondersteuning.



Source: Getty / Getty Images/Tobias Titz Stacey Pidgeon, nationaal onderzoeksmanager van de Australische Royal Life Saving Society, zegt dat voetgangers onder alle omstandigheden ook moeten voorkomen dat ze door overstromingswater moeten lopen.



Als u niet weg kunt

Als u wordt overvallen door snel opkomend water en niet in staat bent om weg te gaan, wordt dit een levensbedreigende situatie en moet je beschutting zoeken op het veiligste en hoogste punt dat u kunt vinden en triple zero (000) bellen.





Stijgend overstromingswater kan ertoe leiden dat eigendommen geïsoleerd raken, elektriciteit uitvalt, riolering en andere voorzieningen worden verstoord.





Als je niet kunt vertrekken, maar nog steeds schoon stromend water hebt, vul dan containers met vers water zodat u voorraden bij de hand heeft.





Het is belangrijk om te onthouden dat het meeste voedsel dat in de koelkast wordt bewaard, onveilig om te eten wordt als de stroom uitvalt.





Als u geïsoleerd bent omdat overstromingswater de toegangswegen afsnijdt, probeer dan niet te evacueren, dit kan gevaarlijker worden dan blijven en wachten op hulp.



Als u in overstromingswater terechtkomt

Ga met de stroming mee

Steek uw hand op om te laten zien dat u hulp nodig heeft

Drijf op je rug zodat je hoofd boven water blijft

Klamp je vast aan iets dat drijft, zoals een koelbox, een bal of een boogie board

En het is van levensbelang dat u niet probeert iemand te redden door zelf het water in te gaan, aangezien veel mensen verdrinken in hun pogingen om anderen te redden.



U kunt het beste de hulpdiensten bellen. U kunt helpen door iets dat drijft te gooien om die persoon boven water te houden.

In geval van nood moet volgens Baker mensenlevens altijd op de eerste plaats komen.



Ga naar de website van uw lokale staatsnooddienst (SES) of de website van Royal Life Saving Australia voor meer informatie over de voorbereiding op overstromingen.





Bezoek de website van het Bureau of Meteorology voor de laatste weersvoorspelling en update.





Heeft u ondersteuning nodig in een overstroomd gebied, bel dan SES op 13 25 00.





Bel onmiddellijk 000 als uw leven in direct gevaar is.





Bel voor taalondersteuning de nationale vertaal- en tolkdienst op 13 14 50 en vraag naar het aan u aangewezen bureau.