Heeft u de Watersnoodramp van 1953 overleefd?

De ergste natuurramp in Nederland van de 20ste eeuw was de tijdvloed en overstromingen van de Noordzee in Zeeland, west Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. Dit gebeurde op de 15de verjaardag van Prinses Beatrix, 31 Januari 1953. Dat is nu 70 jaar geleden.



Luchtopnamen van getroffen streken bij Watersnood 1953, Rilland-Bath, Zeeland, 2 februari 1953 Credit: Nationaal Archief / Anefo, CC0, via Wikimedia Commons Expositie



Op dit moment wordt een expositie samengesteld over de emigratie van Nederlanders naar Australië, na de Tweede Wereldoorlog. De redenen voor emigratie waren zeer divers, maar soms kon men niet anders door onvoorzienbare omstandigheden. Het verlies van huis of boerderij en alles wat erbij hoorde door deze watersnoodramp, was voor sommige Nederlanders een belangrijke reden om hun leven in een ander land op te bouwen.





Uw verhaal



Bent u als kind om deze reden naar Australië gekomen en heeft u nog herinneringen over deze ramp? Uw bijdrage kan een belangrijke aan vulling zijn voor de expositie, waarmee we onder meer willen laten zien hoe erg mensen hebben geleden door de watersnoodramp van 1953. Ook zal er aandacht zijn voor 'de oplossing': de bouw van de Deltawerken. De interviews zullen worden afgenomen door Professor Nonja Peters, auteur van o.a. A Touch of Dutch.





Rampen in Australië



Ook Australië heeft het afgelopen jaar te maken gehad met meerdere natuurrampen. Met deze expositie hopen wij het Australische publiek te informeren dat zulke rampen te voorkomen zijn, maar dat de wil om zulke ingrijpende maatregelen te nemen moet worden opgewekt.





