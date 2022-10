Vijf dingen die je nu kunt doen om je gezondheid en welzijn te verbeteren

Lichaamsbeweging en een evenwichtig voedingspatroon zijn twee dingen die je dagelijks kunt doen om gezond te blijven, zegt hoogleraar Beweging en Gezondheid Anne Tiedemann.





Andere dingen die je kunt doen zijn het beperken van je alcoholconsumptie, stoppen met roken en sociaal verbonden blijven.



1. Lichaamsbeweging

Professor Tiedemann zegt dat er veel bewijs is dat lichaamsbeweging niet alleen de fysieke, mentale en sociale gezondheid bevordert, maar ook het ontstaan van ziekte op oudere leeftijd voorkomt.





Wat iemand vandaag of deze week doet, kan later van pas komen, legt de deskundige van de Universiteit van Sydney uit.



Voor het antwoord op de vraag hoeveel lichaamsbeweging iemand zou moeten hebben, verwijst prof. Tiedemann naar de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie . De WHO doet aanbevelingen afhankelijk van leeftijd, en kijkt of een persoon een chronische ziekte of handicap heeft.





“De belangrijkste boodschap van lichaamsbeweging is dat het goed is voor iedereen, ongeacht onze leeftijd of mate van handicap.





“En zelfs als je niet kunt voldoen aan de aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging, weten we uit onderzoek dat elke hoeveelheid lichaamsbeweging of fysieke activiteit gunstig is. Een beetje meer doen dan je momenteel doet, is voordelig voor je gezondheid."





Ze legt uit dat lichaamsbeweging verschillende vormen kan hebben en geen gestructureerde sport- of bewegingsgroep hoeft te zijn.





"Het kan in je vrije tijd zijn een wandeling maken of huishoudelijke taken zijn. Activiteiten in huis, tuinieren etc. bevorderen de gezondheid."



2. Zorg voor een uitgebalanceerd dieet

Professor Tiedemann zegt dat het belangrijk is om een uitgebalanceerd dieet te volgen om risicofactoren voor ziekten op de lange termijn te verlagen en het risico op obesitas te verminderen.





Goede voeding is goed om je lichaam van brandstof te voorzien, botten sterk te houden en je energiek te voelen.





"Al die dingen zijn echt belangrijk, een uitgebalanceerd dieet, niet te veel bewerkte voeding en niet te veel suiker, wat nu een groot probleem is in de samenleving."





De Australische Dietary Guidelines geven informatie over de soorten en hoeveelheden voedingsmiddelen, voedselgroepen en voedingspatronen.





Het moedigt Australiërs aan om te genieten van een breed scala aan voedzame voedingsmiddelen uit de vijf voedselgroepen, terwijl de inname van voedingsmiddelen die verzadigd vet, toegevoegd zout, toegevoegde suikers en alcohol bevatten, wordt beperkt.



3. Beperk je alcoholgebruik en stop met roken

"We weten dat dit echt belangrijke levensstijlrisicofactoren zijn voor veel ziekten", aldus prof. Tiedemann over de noodzaak om alcohol te beperken en te stoppen met roken.





Volgens de WHO draagt alcoholconsumptie bij aan 3 miljoen doden per jaar wereldwijd, en is het de oorzaak van handicaps en slechte gezondheid van miljoenen mensen.





Uit gegevens van het Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) blijkt dat er in 2020 1.452 door alcohol veroorzaakte sterfgevallen zijn geregistreerd, waarvan de meerderheid (73%) man was.





De Australische Alcoholrichtlijnen , herzien in 2020, bevatten richtlijnen voor consumptie om de gezondheidsrisico's van het drinken van alcohol te verminderen.





Verder geeft de Cancer Council 12 tips om alcoholgewoonten te doorbreken , waaronder het opnemen van alcoholvrije dagen en het gebruik van water om je dorst te lessen.





Roken kost naar schatting jaarlijks bijna 20.500 Australiërs het leven (13% van alle sterfgevallen) en was verantwoordelijk voor 8,6% van de totale ziektelast in Australië in 2018 .





Het vermindert ook de levensverwachting en kwaliteit van leven van een persoon, terwijl het het risico op veel aandoeningen en ziekten verhoogt evenals vroegtijdig overlijden .



4. Sociaal verbonden blijven

Volgens professor Tiedemann is eenzaamheid een "groot probleem" in de samenleving, en dat kan zelfs gebeuren als een persoon wordt omringd door anderen, omdat er vaak een "gebrek aan verbinding" is.





“Het gaat over je verbonden voelen met de mensen om je heen en je verbonden voelen met de samenleving waarin we leven.





“Het komt erop neer dat je het gevoel hebt dat je iets voor andere mensen betekent, en ook laat zien dat je om andere mensen geeft. Al die menselijke connecties zijn echt belangrijk.”





Ze zegt dat verbinding op een aantal manieren kan worden bereikt, onder meer door vrijwilligerswerk te doen en actief te zijn in de gemeenschap.





"[Vrijwilligerswerk] kan een manier zijn om de sociale contacten met andere mensen bevorderen. Je bent onderdeel van een groep die hetzelfde doel nastreeft. Veel mensen vinden daarom dat sport zich daar goed voor leent.





"Je doet een teamsport, iedereen streeft naar hetzelfde resultaat en op die manier ben je verbonden."





Ze legt echter uit dat sommige mensen ervan genieten om alleen te zijn.





"Zelfs als [deze personen] alleen zijn hebben ze die connecties nodig, maar dan op andere manieren."





Beyond Blue adviseert om sociaal verbonden te blijven , bijvoorbeeld door gebruik te maken van verschillende technologieën, waaronder Skype, Zoom, FaceTime en apps zoals House Party, waarmee mensen in groepen via videochat contact kunnen maken.





De organisatie raadt ook aan om regelmatig sociale ontmoetingen te plannen, waaronder een boekenclub, trivia-avond, familiediners, dansfeesten of gewoon avondchats met vrienden.



5. Zorg goed voor jezelf en degenen om wie je geeft

Lockdowns tijdens de COVID-19-pandemie waren een goed voorbeeld van waarom het nodig is om voor jezelf en de mensen om wie je geeft te zorgen, aldus professoor Tiedemann.





“Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik weet dat ik me bijvoorbeeld zorgen zou maken over ouders op leeftijd die opgesloten zitten, of ervoor zou zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben.





“Maar je realiseert je vaak niet dat je behoorlijk wat stress en angst met je meedraagt. En dus is het heel belangrijk om gewoon goed voor jezelf te zorgen en dingen te doen die goed zijn voor je eigen welzijn."





Het Black Dog Institute heeft een checklist met daarop zes dingen die iemand wekelijks moet controleren om met betrekking tot diens eigen geestelijke gezondheid, waaronder gevoelens, lichaam, slaap en gedachten.





Lezers die hulp zoeken kunnen contact opnemen met Lifeline voor 24/7 crisisondersteuning op 13 11 14, Suicide Call Back Service op 1300 659 467, en Kids Helpline op 1800 55 1800 (voor jongeren van 5 tot 25 jaar). Meer informatie is beschikbaar op Beyond Blue.org.au and lifeline.org.au .