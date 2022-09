Voelt je hoofd leeg of heb je moeite met spelling na COVID?

Highlights Experts zeggen dat Covid- of hersenmist veel gevolgen bij mensen die long COVID hebben

De aandoening is meestal tijdelijk en gaat vanzelf over

Raadpleeg uw huisarts als de klachten langer dan acht weken aanhouden

Experts zeggen dat sporten en deelnemen aan cognitieve activiteiten, zoals het oplossen van puzzels en het spelen van videogames, kan helpen bij een sneller herstel.

Projectmanager Dianne Watts uit Sydney wist niet meer hoe ze een paar woorden moest spellen en kon zich enkele bedrijfsprocessen niet herinneren, nadat ze weer aan het werk ging na COVID.





„Ik had iemand nodig die naast met ging zitten om me opnieuw door de processen te leiden”, vertelt mevrouw Watts aan SBS.





Mevrouw Watts heeft in juni het coronavirus opgelopen en denkt dat ze mogelijk long COVID heeft ontwikkeld, dat gewoonlijk binnen drie maanden na infectie optreedt.



NSW Health zegt dat er geen test is voor long COVID. De diagnose betekent echter dat artsen andere aandoeningen met vergelijkbare symptomen moeten uitsluiten.





Veel voorkomende langdurige COVID- of post-COVID-aandoeningen zijn onder meer hersenmist, geheugen-, concentratie- en slaapproblemen, moeite met spreken, depressie of angst, en vermoeidheid.





Andere aandoeningen zijn kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden, aanhoudende hoest, pijn op de borst, spierpijn, reuk- of smaakverlies en koorts.





Vind hier een long COVID-kliniek:





Wat is COVID-mist?

„COVID-mist” is geen medische term, maar wordt over het algemeen gebruikt om cognitieve problemen te beschrijven, zoals moeite met denken, concentreren en onthouden na een COVID-infectie.





Het ministerie van Volksgezondheid en Ouderenzorg heeft geen statistieken voor COVID-mistgevallen in Australië.





Maar volgens universitair hoofddocent en directeur van de long COVID-19-kliniek in het St Vincent's Hospital in Sydney, Steven Faux, komt het vaak voor bij mensen die long COVID ervaren.



Ongeveer 10 tot 25% van de patiënten die naar de kliniek komen, meldt COVID-mist. Dat aantal is hoger als we de patiënt vragen stellen over cognitieve problemen

Diagnose van COVID-mist

De in Sydney gevestigde arts-wetenschapper en academisch neuroloog Dr. Sonu Bhaskar zegt dat het diagnosticeren van COVID-mist een uitdaging kan zijn, omdat het „iemands ervaring is dat iemand zich wazig voelt of zich moeilijk kan concentreren na herstel van COVID-19”.





„Een deel van de COVID-19- survivors kan langdurige neurologische en cognitieve problemen krijgen”, zegt Dr. Bhaskar.





Professor Faux zegt dat het diagnosticeren van COVID-mist niet beperkt kan blijven tot één factor, aangezien angst en vermoeidheid ook het cognitieve denken beïnvloed.





„We moeten naar de context kijken als we te maken hebben met COVID-mist”, zegt hij.





Professor Faux is van mening dat mensen in veeleisende banen, zoals de juridische sector en de gezondheidszorg, en degenen die veel informatie moeten verwerken, meer door de aandoening leken te zijn getroffen.





„COVID-mist kan als ernstig worden beschouwd voor beroepen waar een klein concentratieverlies niet kan worden getolereerd.”



Wat moet u doen als u COVID-mist heeft

In de meeste gevallen is COVID-mist tijdelijk en verdwijnt het vanzelf.





„Allereerst, raak niet in paniek. Het is onwaarschijnlijk dat het permanent is. Gun jezelf de tijd”, verzekert professor Faux.





Door gerelateerde problemen zoals angst of depressie aan te pakken, kan COVID-mist worden verbeterd.





Professor Faux raadt mensen aan om met hun zorgverlener of huisarts te praten als ze acht weken na hun infectie nog steeds symptomen ervaren.



De meeste mensen kunnen het thuis regelen door zelf te proberen. Maar oefen ook niet te veel. Doe gewoon wat rustiger aan en doe wat gemakkelijke oefeningen.

Dokter Bhaskar voegt eraan toe dat het ook kan helpen om deel te nemen aan dingen met cognitieve activiteiten, zoals het spelen van videogames.





Mevrouw Watts ging niet naar een huisarts voor haar hersenmist, maar hield haar symptomen in de gaten om er zeker van te zijn dat ze verbeterde





„Ik werd langzaam weer actief, binnen mijn grenzen, en bleef goed eten”, zegt ze.





„Vier weken na de infectie, verdween de hersenmist plotseling”, herinnert mevrouw Watts zich.



Deskundigen zijn van mening dat mensen met veeleisende banen meer last kunnen hebben van COVID-mist. Credit: Hinterhaus Productions/Getty Images

Verder onderzoek nodig

Meer onderzoek is nodig om de precieze impact van COVID-19 op de verschillende lichaamssystemen, waaronder het neurologische systeem, te meten.





Maar een recente studie gepubliceerd in de Lancet Psychiatry suggereert dat sommige mensen nog steeds een hoger risico lopen op neurologische en psychiatrische aandoeningen, waaronder hersenmist, dementie en psychose, zelfs tot twee jaar na hun COVID-19-infectie.





Verder toonde een door de Universiteit van La Trobe geleid onderzoek, gepubliceerd in Nature Communication, aan dat neurologische symptomen Post-COVID-infecties vergelijkbaar zijn met de ziekte van Alzheimer en dementie.





Hoofdonderzoeker Dr. Nick Reynolds vertelt SBS echter dat geneesmiddelen die zijn ontwikkeld voor de behandeling van Alzheimer en dementie, in de toekomst opnieuw kunnen worden gebruikt om neurologische symptomen na COVID-infecties te behandelen.