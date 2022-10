Aan Boord: De missie van de Vossenbos

Deze vierde aflevering gaat over de Vossenbos. Maarten van Delft, de kapitein van het schip, kreeg een speciale opdracht; hij moest Inidigenous Australians mee terugnemen naar Batavia, maar dat mocht niet onder dwang. Nina van Hattum en Frank Turkenburg vertellen hoe de ontmoeting tussen de Nederlanders en de Karslake clan groep op de Tiwi eilanden verliep. Zover bekend is dit de eerste ontmoeting tussen Europeanen en de Indigenous bevolking van Australië.





Aan woord komen maritiem archeoloog Wendy van Duivenvoorde van Flinders University en Malcolm Wilson van de Karslake clan groep. Het verhaal over de ontmoeting met de Nederlanders wordt binnen zijn clan van generatie op generatie doorverteld door middel van de Boat Dance Song.





Malcolm Wilson maakt in 2013 de bekroonde korte documentaire Tiwi and the Dutch.