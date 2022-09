De Podcast Podcast: Jong en Vast, Het Uur en De Blankenberge Tapes

1. Jong en Vast



De NPO Radio 1 (KRO-NCRV) podcast Jong en Vast volgt jonge daders en verdachten in jeugdgevangenis Teylingereind. Journalist Tom Veldhuijzen gaat uitgebreid in gesprek met jongeren, behandelaren en beveiligers over wat deze jonge mensen hebben gedaan en hoe ze straks weer terugkeren in de maatschappij.



2. Het Uur



In Het Uur van NRC, ontvangt presentator Pieter van der Wielen wekelijks een toonaangevende gast uit een, voor deze tijd, belangrijk veld. Hoe ziet de wereld eruit door de ogen van die persoon? En welke lessen draagt hij of zij uit?



3. De Blankenberge Tapes