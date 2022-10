De Podcast Podcast: Rampvlucht, Dit kan geen toeval zijn en Long Covid, de schaduwpandemie

1. Rampvlucht



In de podcast Rampvlucht van KRO-NCRV voor NPO1, wordt dertig jaar na de Bijlmervliegtuigramp een journalistieke zoektocht naar de waarheid gereconstrueerd. Meteen is de crash namelijk door mysterie omgeven; raadselachtige types in witte pakken, een afwijkend vliegschema, een onvindbare cockpitvoicerecorder, zieke huisdieren en Bijlmerbewoners met onverklaarbare aandoeningen. Wat zat er in dat vliegtuig en hoe heeft het daar kunnen neerstorten? Beluister deze podcast hier.



2. Dit kan geen toeval zijn



Als de Nederlander Bart in 2017 op het vliegveld van Madrid in de rij staat voor een vlucht naar Barcelona, wordt hij uit de rij gehaald en naar een leeg vliegtuig gebracht. De uren die volgen zetten het leven van Bart op zijn kop. Wat gebeurde er precies? En wie hadden Bart in het vizier? Podcastmaker Simone Eleveld en Volkskrant-journalist Huib Modderkolk gaan op onderzoek in de schimmige wereld van geheime diensten. Beluister deze podcast hier.



3. Long Covid, de schaduwpandemie