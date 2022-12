Eindig het jaar goed met zelfgemaakte oliebollen!

Voor 8 grote oliebollen

Ingrediënten:



50 gram gemengd gedroogd fruit (rozijnen, krenten)

7 gram droge gist

125 ml melk, lauwwarm

150 gram bloem

snufje citroenschil

snufje zout

1 ei

1 eetlepel boter, zacht (10 gr)

1 flinke eetlepel poedersuiker

Week de gedroogde vruchten enkele uren van tevoren, bij voorkeur de avond voor het frituren, in wat rum, sinaasappelsap of warm water. Het is traditioneel om krenten en rozijnen te gebruiken, maar verse of gedroogde appels, abrikozen, kersen zijn ook allemaal erg lekker. Giet de vruchten af voordat je ze aan het beslag toevoegt en spreid ze een beetje uit zodat ze aan de lucht kunnen drogen.





Los de gist op in de warme melk. Meng de bloem en de citroenschil en roer het mengsel van melk en gist erdoor. Voeg het zout, het ei en de boter toe en roer het beslag enkele minuten tot alles mooi gemengd is. Roer de uitgelekte rozijnen erdoor. Dek af en laat rijzen tot het volume verdubbeld is.





Verhit ondertussen de olie in de friteuse tot 175C.





Plaats een bord met verschillende stukken keukenpapier om het overtollige vet van de gefrituurde oliebollen op te nemen. Gebruik een grote lepel of een ijsschep om een portie uit te scheppen, laat het in de hete olie vallen en bak ongeveer vier minuten aan elke kant of tot het bruin is. Door de schep of lepel voor elke schep in de hete olie te dopen, wordt het gemakkelijker om het beslag in de olie te laten vallen. Het is belangrijk om de temperatuur van je olie te meten: een te hete olie zal de buitenkant verschroeien, maar de binnenkant van de oliebollen ongekookt laten. Een lage temperatuur zal de balletjes niet snel genoeg bakken en ze zullen "zinkers" worden: met olie verzadigd en oneetbaar. Leg genoeg oliebollen in het vet zodat ze nog ruimte hebben om te "zwemmen" - teveel koud beslag en de olie verliest zijn temperatuur.





Laat de oliebollen uitlekken op keukenpapier, leg ze op een nieuw bord en bestrooi ze met poedersuiker.