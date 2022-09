Everybody's Oma gaat internationaal op World Alzheimer's Day

Oma Appelsauce

Ruim 140.000 mensen volgden de afgelopen jaren de avonturen van de goedlachse en van oorsprong Nederlandse Hendrika 'Oma' van Genderen, Jason, zijn vrouw Megan en hun kinderen, via de Facebookpagina Oma Appelsauce .





De familie ging begin 2020 viral, dankzij een filmpje waarin te zien is hoe de familie het huis had omgetoverd tot een Coles supermarkt



Advertisement

, zodat oma tijdens lockdown gewoon haar boodschappen kon blijven doen. Na het succes volgden meer video's met oma in de hoofdrol. Deze waren grappig en aandoenelijk, maar ook confronterend en hartverscheurend. Op de video's kwamen honderden reacties van over de gehele wereld, onder anderen van mensen die de situatie herkende. Jason besloot daarop om een film te maken.





Oma is op 17 februari 2022 op 89-jarige leeftijd overleden.



Everybody's Oma

De film Everybody's Oma ging in juni in premiere op het Sydney Film Festival en was in augustus te zien in bioscopen door heel Australië.