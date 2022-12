In memoriam: Jopie Witzand (1961-2022)

Jopie werd in 1961 geboren in Zeist. Het meerendeel van haar leven in Nederland woonde ze in Utrecht, waar ze ook journalistiek studeerde. Door de jaren heen woonde en werkte ze in verschillende landen, waaronder in een Kibbutch in Israël. Na vele delen van Australië te hebben gezien, besloot ze in 1994 om zich te vestigen in Melbourne. Kort daarna, in 1995, startte ze bij SBS Dutch.



Yvon Davis (links) samen met Jopie Witzand. In 2013 stopte Jopie bij SBS, om in 2018 weer terug te keren op het oude nest. Tijdens haar afscheidsuitzending op 1 maart 2013, vertelde ze dat ze het maken van het nieuwsbulletin het leukst vond om te doen.