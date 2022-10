'Op de kermis ging ik altijd eerst kijken of de gebakskraam er was'

Oubliewafels met slagroom

Ingrediënten voor 10 stuks

85 gram boter (zacht)

200 gram suiker

1 theelepel vanillearoma

2 eieren

250 gram bloem

500 ml slagroom

2 volle eetlepels poedersuiker (naar smaak)

Optioneel: gekleurde hagelslag of sprinkles



Klop de boter met de suiker op gemiddelde snelheid tot hij bleek en luchtig is (ongeveer 5/6 minuten). Voeg het vanillearoma toe en voeg een ei per keer toe, totdat het in de mix is opgenomen. Spatel met een paar lepels tegelijk de bloem erdoor tot een zacht homogeen deeg ontstaat.





Verdeel in tien gelijke stukken (gemakkelijker als je een weegschaal hebt!) en rol er balletjes van. Leg op een bord, dek af en zet ongeveer een half uur in de koelkast.





Verwarm het wafelijzer. Plaats een deegbal boven de middelste lijn, richting de achterkant van de bakplaat en druk voorzichtig aan, totdat het deeg is uitgespreid tot een grote ronde wafel. Bak volgens de instructies van de fabrikant, maar het duurt meestal niet lang voordat de wafel goudbruin en krokant is, ongeveer een minuut.





Haal de hete wafel snel uit het wafelijzer (ik gebruik een grote siliconen spatel om hem van de hete plaat te tillen) en rol de wafel rond een rolstokje of een dikke steel van een stamper. Doe dit snel, want als de wafel afkoelt wordt hij hard! Druk lichtjes aan waar de twee uiteinden samenkomen, zodat je een beetje een platte bodem krijgt en de uiteinden aan elkaar plakken. Laat het een seconde of twee afkoelen en schuif dan de wafel van de steel. Zet opzij om af te koelen. Bak de rest van de wafels.





Als je klaar bent om te serveren, klop je de slagroom tot stijve pieken en spatel je de poedersuiker erdoor. Doe het in een spuitzak met een stervormige punt en vul de wafels. Gebruik de punt om aan elk uiteinde een mooie rozet te maken en bestrooi met de gekleurde hagelslag (optioneel). Stapel de oubliewafels op een mooi bord en serveer direct. Door het vocht in de slagroom zal de wafel namelijk langzaam zacht worden, waardoor het moeilijker wordt om te eten.





Eet smakelijk!