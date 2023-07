SBS Nieuwsflits: het nieuws van woensdag 12 juli in drie minuten

Een parlementaire economische commissie hoort vandaag twee van de grootste banken van Australië. De bazen van NAB en ANZ zullen voornamelijk worden ondervraagd over rentetarieven en oplichting. Morgen worden ook de leiders van Westpac en de Commonwealth Bank ondervraagd.





Minister van Financiën Jim Chalmers zegt dat het begrotingsoverschot van de regering heeft bewezen dat er geen noodzaak is om te kiezen tussen verantwoord economisch beheer en mededogen. In een toespraak in Melbourne gisteravond hintte Chalmers op het potentieel van verdere verlichting van de kosten van levensonderhoud.





Australië en de Europese Unie zijn het niet eens geworden over een geplande vrijhandelsovereenkomst. Premier Anthony Albanese heeft gezegd dat elke deal de goederen van Australische boeren, met name rundvlees en schapenvlees, meer toegang tot het Europese blok moet geven.





Gezondheidsautoriteiten waarschuwen dat het aantal kinderen dat met de griep in het ziekenhuis belandt met 30% is gestegen, nadat een tiener uit New South Wales is overleden na de griep te hebben opgelopen. Vorige week nog waarschuwde New South Wales Chief Health Officer Kerry Chant dat de circulatie van influenza B toeneemt en dat jonge mensen een verhoogd risico lopen.





De Amerikaanse regering is teruggekomen op haar eerdere standpunt dat voormalig president Donald Trump immuun zou kunnen zijn voor de rechtszaak wegens smaad, aangespannen door schrijver E. Jean Carroll. In een brief schrijft het ministerie van Justitie dat het niet langer gelooft dat Trump handelde in het kader van zijn ambt en werk als president in juni 2019, toen hij ontkende de vrouw begin jaren negentig te hebben verkracht in een kleedkamer in een warenhuis in Manhattan.





De Russische minister van Defensie heeft zijn eerste interview gegeven sinds de poging tot muiterij door de Wagner-groep. Hij zei dat Oekraïne geen van zijn tegenoffensieve doelen heeft bereikt. Sergei Shoigu voegde eraan toe dat Rusland doorgaat met het uitvoeren van precisie-lange afstandsaanvallen die het aanvalspotentieel van de vijand verminderen.