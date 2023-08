SBS Nieuwsflits: het nieuws van woensdag 30 augustus in drie minuten

Premier Anthony Albanese zal in Adelaide ergens het komende uur de datum in bekendmaken waarop het Indigenous Voice To Parliament referendum gehouden gaat worden. De verwachting is dat dat 14 oktober zal zijn. Ondertussen heeft voormalig premier John Howard zich uitgesproken tegen de Voice.





Orkaan Idalia is in kracht toegenomen op de Golf van Mexico en is onderweg naar de Golfkust van Florida. In laaggelegen kustgebieden worden mensen gedwongen te evacueren. De orkaan bereikt op dit moment windsnelheden van 160 km per uur, maar de verwachting is dat dit oploopt naar 180 km per uur.





De hoofdonderzoekers naar seksueel misbruik van kinderen in Tasmaanse overheidsinstellingen houden vandaag een slottoespraak voordat ze hun eindrapport indienen. Het onderzoek, waarvoor vorig jaar openbare hoorzittingen gehouden werden, richtte zich op verhalen over misbruik en tekortkomingen van de overheid op het gebied van justitie, onderwijs, gezondheidszorg en zorg buitenshuis.





De Australische spoorwegorganisatie is een campagne gestart om jonge werknemers te werven in een poging het tekort aan specialisten in de sector aan te pakken. De Work in Rail-campagne van de Australasian Railway Association is gericht op pas afgestudeerden.





Uit onderzoek bleek namelijk dat van alle mensen die in de sector werkzaam zijn, slechts 4% 25 jaar of jonger zijn. De premier van Victoria premier Daniel Andrews zal later vandaag verschijnen voor de Royal Commission die onderzoek doet naar zelfmoord onder veteranen en Defensiepersoneel. Premier Andrews zal de uitrol van de nieuwe Veterans Card van de staat bespreken en andere programma's die zijn ontworpen om voormalige leden van de defensiemacht te ondersteunen.