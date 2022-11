'Sinterklaas: de enige tijd van het jaar dat je van de grond mag eten'

Available in other languages

Gevulde Speculaas





Voor het deeg



300 gram zelfrijzend bakmeel (of gewone bloem en 2 theelepels bakpoeder)

2 eetlepels (15 gram) speculaaskruiden

200 gram bruine suiker

Snufje zout

150 gram boter

2 eetlepels melk

1 eierdooier

Voor de vulling*



100 gram amandelen

125 gram poedersuiker

1 groot ei, gescheiden

1 eetlepel amandelaroma

De vulling: Giet twee kopjes kokend water over de amandelen en laat ze ongeveer een kwartier staan. Spoel de noten af met koud water en wrijf de bruine schil er vanaf. Bewaar twaalf halve amandelen voor het decoreren. Doe de amandelen in een blender en pulseer een paar keer totdat ze fijn gehakt zijn. Doe dan het amandelmeel in een kom, roer de suiker, het eiwit en het amandelextract erdoor. Je moet een romige, smeerbare consistentie hebben. Als dat niet het geval is, voeg dan een klein beetje van de dooier toe (eerst kloppen) tot je dat doet.



*Tip: amandelspijs kan je heel goed een paar dagen van te voren maken, het komt zelfs de smaak ten goede. Bewaar het spijs in de doelkast.





Het deeg: Meng de bloem, de speculaaskruiden, de suiker en het zout. Snijd met twee messen de boter erdoor tot de boter is verkleind tot kleine stukjes en de bloem aanvoelt als nat zand. Voeg de melk en het eigeel toe en kneed het deeg met de hand tot een samenhangend geheel. Verdeel in tweeën, rol elk in een bal, wikkel in plasticfolie en zet enkele uren in de koelkast, bij voorkeur minimaal één nacht.





Vet een 9" of 23 cm taartvorm of springvorm in en rol het eerste deeg uit. Bedek de bodem en de zijkanten van de vorm. Verdeel de amandelspijs over het deeg, rol het tweede deeg uit en bedek de vulling en de randen van de taartvorm.





Bestrijk met de resterende eidooier, plaats de 12 amandelhelften op de taart, bestrijk opnieuw en bak op 325F (165C) gedurende ongeveer 35 minuten. De speculaas zal mooi bruin zijn en het eiglazuur goudbruin. Laat het afkoelen voordat je het uit de springvorm haalt, snijd het voorzichtig in 12 stukken en serveer.





Eet smakelijk!