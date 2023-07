'Eigenlijk kan je met iedere groente een stamppot maken'

Spruitjesstamppot met braadworstjes Ingrediënten:



1 eetlepel boter

1 middelgrote gele ui, gepeld en in plakjes

4 verse braadworstjes

250 ml water, warm

1/2 runderbouillonblokje

1 of 2 laurierblaadjes

1 kilo aardappelen, bloemige

500 gram spruitjes

1 eetlepel maizena

Smelt de boter in een koekenpan en fruit de uien goudbruin. Haal uit de pan en zet apart. Bak nu de verse Braadworstjes in de pan tot ze bruin zijn. Zet het vuur lager, doe de uien terug in de pan. Doe het warme water, een half blokje runderbouillon en de laurierblaadjes in de pan, dek de pan af en laat het vlees op een laag pitje sudderen.





Schil, was en snijd intussen de aardappelen in vieren (of in achten als het grote piepers zijn). Was de spruiten, snij indien nodig de harde onderkant er af en snijd de grotere spruiten doormidden. Zet de aardappelen, met een flinke snuf zout en net genoeg water om ze onder te staan, op het vuur en breng aan de kook. Afdekken met een passendE deksel.





Voeg na tien minuten de spruitjes toe aan de aardappelen, dek af en kook nog eens tien minuten. Til het deksel op en kijk even of de aardappelen al gaar zijn - de spruiten zouden nu heldergroen moeten zijn. Als de aardappelen gaar zijn (je moet makkelijk met een vork door de aardappel kunnen prikken) en de spruitjes ook zacht lijken, haal dan de pan van het vuur. Giet het kookvocht af maar gooi het niet weg!





Stamp de aardappelen en spruiten - als je een aardappelstamper hebt, is dat geweldig, als je er geen hebt, kun je gewoon een grote vork gebruikt. Giet een kwart kopje kookvocht bij de aardappelpuree en spatel het vocht erdoor. Proef (voorzichtig, het is heet!!). Als je het smeuïger wilt, voeg dan nog een kwart kopje vloeistof toe en spatel het er weer door. Proef ook even of er nog zout en evt. wat witte peper bij kan.





Meng een eetlepel maizena met een kwart kopje koud water en roer goed. Haal de worstjes en de uien uit de pan, breng de jus aan de kook en roer de maizena erdoor tot de saus dik wordt. Serveer een dampend bord spruitjesstamppot, voeg een braadworst toe en schenk er wat uienjus over.





Eet smakelijk!!