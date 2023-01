APSA care, support for Pinoy students in Australia

Available in other languages

Available in other languages

Founder Vida Aquino Fernandez shares how APSA started and what programs it aims to accomplish in the next year or two.





APSA founder Vida Aquino Fernandez sharing the story how the association was formed (SBS Filipino/A.Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata











The first set of officials took their oath on 17 December 2016 as officiated by Philippine Consul General of Sydney Anne Jalando-on Louis. Photos of the event below.





Philippine Consul General Anne Jalando-on Louis giving her message to the Filipino students (SBS Filipino/A.Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





Philippine Tourism Attache' Norjamin Delos Reyes (SBS Filipino/A. Violata) Source: SBS Filipino/A.Violata





Philippine Community Council of NSW's Vice President External Alric Bulseco (SBS Filipino/A. Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





Xavera Lao giving her speech as the APSA president (SBS Filipino/A.Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





Phillipine Tourism Attache' Norjamin Delos Reyes (middle) with daughter and Philippine Community Council Vice President - External Affairs Alric Bulseco (left) Source: SBS Filipino/A. Violata





Filomates' Jasper Diaz congratulating APSA (SBS Filipino/A. Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





Filipino International Student Council of NSW representative Jerome Babate (SBS Filipino/A. Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





APSA's president, Vice President Joshua Fernandez and Secretary Ericka Reotita (SBS Filipino/A. Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





APSA being recognised for their work as volunteers at the Philippines Christmas Festival (SBS Filipino/A. Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





SBS Filipino/A. Violata Source: SBS Filipino/A. Violata





Dr Richard Reid and Edna Dado-Wacher (SBS Filipino/A.Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





APSA's guest Michael O'Meara of ETEA (SBS Filipino/A. Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





APSA members (SBS Filipino/A. Violata) Source: SBS Filipino/A. Violata





SBS Filipino/A. Violata Source: SBS Filipino/A. Violata