COVID-19 update: Pagbaba ng immunity ng mga tao kontra COVID-19, maaaring magdulot ng panibagong pagsipa ng mga kaso ayon sa mga eksperto

Highlights Dagdag na 1.4 bilyong dolyar na pondo, ilalaan ng Australia para sa suportahan ang mga hakbang sa paglaban sa COVID-19 pagkatapos ng Setyembre

Mga commuters sa Victoria, pinatawan ng multa dahil sa hindi pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon

Ngayong Lunes, inanunsyo ni Health Minister Mark Butler na maglalaan ng dagdag na 1.4 bilyong dolyar na pondo para sa pagsugpo ng COVID-19 pandemic sa bansa.





Aniya palalawigin pa hanggang Disyembre 31 ang mga hakbang para malabanan ang banta ng COVID-19 sa bansa, sa halip na magtapos ito ngayong katapusan ng Setyembre.





Sa kabuuan ng 1.4 bilyong pondo, $840 milyon ang ilalaan sa Aged Care Support Program at $48 milyon naman ang mapupunta sa 100 GP-led respiratory clinics.





$235 milyon naman ang gagastusin pambili ng PPE, gamot, at RAT kits para sa aged care, primary care, disablity care, First Nations health services at mga frontline healthcare workers.





Ayon kay Butler, patuloy pa rin ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.





"Since the peak of that wave in late July, case numbers are down by about 85 per cent, hospitalisations are down by about 70 per cent."





"The number of aged care facilities who are experiencing outbreaks right now is down by more than three quarters, and the mortality rate is down by more than a half."



Iginiit naman ni Brett Sutton, Chief Health Officer ng Victoria sa kanyang tweet na apat na beses na nakakapagpababa ng panganib sa pagkamatay ang pagkuha ng ikalawang booster o ikaapat na vaccine dose.





Aniya, may ginagawa pang iba't-ibang klase ng bivalent boosters, pero iginiit nito na "ngayon kailangan kumuha ng booster shot."





Noong Linggo, inihayag ni G Sutton na mas maaari pang makaranas ang bansa ng mas malalang outbreak kumpara noon.





"The coming wave - if that's the term - may be driven more by the waning hybrid immunity (recent infection + vaccination) than by any particular variant. Make no mistake; the variants will come."





Sa ibang balita, nagpataw ng higit 100 multa at 181,000 na babala sa mga commuter na pasaway at hindi nagsusuot ng face mask sa mga pampublikong sasakyan.





