Mga hair care tips ngayong lockdown

HIGHLIGHTS Humingi ng payo sa mga hair professional kung maglalagay ng mga kemikal sa buhok

Gumamit ng mga organic na produkto para sa iyong buhok

Kung problema ang balakubak, dumulog sa isang dermatologist

Naging bahagi na ng new normal ang mga DIY hair care lalo pa't pinipili ng karamihan na manatili sa bahay sa gitna ng lockdown.





Sinabi ng Geelong based hair stylist na si Lexxy Love, bukas ang mga salon ngayon at kung pipiliing mag-DIY, siguraduhing kokonsulta muna sa mga professional.





“My advice is to build a relationship with a professional hairdresser. You can always give them a call and go for an online consultation.”











