'A Christmas Offering': Regalong handog ng mga Pilipinong mamamahayag sa Sydney

Highlights Ang 'A Christmas Offering' ay inawit ng ilang mamamahayag sa Sydney sa produksyon ng Mojo Studios.

Bukod sa ilang sikat na awiting Pamasko, kasama rin sa album ang orihinal ni Oliver Gadista na 'Can't Sleep' at 'Christmas Everyday'.

Ang kita mula sa Christmas album na ito ay ibibigay sa pamilya ng napaslang na journalist na si Percy Lapid.

Producer Oliver Gadista with Filipino press in Sydney, Marilie Bomediano, Jaime Pimentel and Sheila Raptis. Credit: Supplied by Oliver Gadista "One of the best gifts you can give to others is your time. And for our Christmas album this year, several of our Filipino media people in Sydney are lending their voice," kwento ni Oliver Gadista.





Kasama sa 'A Christmas Offering' album ang ilang piling sikat na awiting Pamasko na nilapatan ni Oliver Gadista ng sariling musika at arrangement.



Members of Filipino Sydney Press, Paola Llorando, Gerry and Josie Musa and Rado Gatchalian lend their voices for the 'A Christmas Offering' Credit: Supplied by Oliver Gadista Tampok din sa album ang dalawang orihinal na kanta na isinulat ng producer na si Gadista.





"Pasalamat tayo sa mga kasamahan nating Filipino media led by Mr Jaime Pimentel for their time and sharing their voice for this Christmas album."