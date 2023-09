Pangalawang pagkakataon sa Forever

LISTEN TO THE PODCAST A second chance at Forever SBS Filipino 14/09/2023 26:32 Play

Si Roy ay dumaan sa masakit na paghihiwalay at nahirapan siyang buksan muli ang kanyang puso. Ngunit, may ibang plano ang tadhana para sa kanya nang makilala niya si Dhang. Si Dhang, na nawalan ng asawa sa isang stroke tatlong taon na ang nakararaan, ay isang balo. Magkaibigan ang dating asawa ni Roy at si Dhang, at magkakilala sila. Naramdaman nila ang hindi mapantayang koneksyon at nagbahagi ng kanilang mga kuwento ng pagkawala at paghihilom. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagmamahalan, natagpuan nila ang kapanatagan at panibagong simula sa kanilang buhay, kasama ang isa't isa.