Pagtanggap: malaking isyu pa rin sa mga transgender

Available in other languages

Available in other languages

Sina Bella Snell, Liane Domingo, at Iyana Francisco ay matagal nang nagladlad hinggil sa kanilang pagiging transgender, subalit maraming mga tao pa rin ang hindi nakaka-intindi sa kanila. Sila ay nasa pagbabago na.











Sinabi ni Bella Snell, isang mang-aawit at mananayaw, ang mga taong malapit sa kanya ay hindi man lamang siya matanggap, “Many family members are against my sexuality”.











Si Liane Domingo ay bahagyang mapalad. Sinabi niya na tanggap ng kanyang pamilya ang kanyang sekswalidad., subalit ang kanyang pagkabahala ay dulot ng mapangutyang publiko, “You can easily sense if the people around you poke fun at you,” ang kanyang pag-amin











Ang nagpapabahala kay Liane Domingo ay ang tayo ng mga transgender sa lugar patrabaho, “There is always a question about transgenders, especially at work”.











Sumang-ayon si Iyana Franciso. Sinabi niya nahihirapan ang mga transgender na maghanap ng trabaho.











Sa kanilang maliit na paraan, nais nina Bella, Liane at Iyana na tugunan ang mga isyung ito kung sila ang mananalo sa kauna-unahang Miss Philippine-Australian Transgender Global. Sila ang tatlo sa anim na mga finalist para sa titulo.











Sinabi ni Liane, ang korona ay makakatulong sa kanya “ to have a voice to speak out and deliver my advocacy - empower gender rights”.











Si Bella, na inamin na na-diagnos ng pagkakaroon ng depression anxiety at mental illness, ay nagsabing nais niyang dagdagan ang antas ng kamulatan ng mga nasabing kasakitan para makakuha pa ng karagdagang atensiyon.











Sinabi ni Iyana na nagtatrabaho sa isang beauty parlour, nais niyang itulak ang pagtanggap sa mga lugar pa-trabaho.