Adelaide Film Festival ipinakilala ang bagong chairman

By Norma Hennessy

Ang ibang mga nahirang na opisyal sa board ng nasabing organisasyon ay sina Hugo Weaving AO; Rebecca Cole - direktor at manunulat na Aborihinal, Joshua Fanning at Mariana Panopoulos.





Binati ni Ginoong Pisoni, Ministro ng departamento ng Innovation and Skills ang mga bagong hirang na opisyal at kanya ring pinasalamatan ang mga palabas ng mga dating mga opisyal na sina Andrew Mackie, Maria Ravese at Lord Mayor ng Adelaide na si Sandy Verschoor.





Ang mga nahirang na opisyal ay uupo mula ika a-1 ng Nobyembre 2020 hanggang ila-31 ng Oktubre 2023.





Highlights



Gobyerno ng SA, naglaan ng dalawang bilyong dolyar na pondo para sa imprastraktura, kabilang dito and ‘tradies package’

Ang Flinders Medical Centre Emergency Department ay nagdagdag ng mga doktor at staff bilang bahagi ng Southern Health Expansion Plan ng gobyerno

Mahigit isang daang bago at karagdagang miyembro ng SAPOL kinilala















