Suporta ng isang Aussie kay Duterte kumalat sa social media

Sa nailathala, sinabi niyang si Pangulong Duterte ay tunay na 'Jewel in the crown' ng bansa at ang 'real deal.' Ayon pa sa kanya, isang beses lamang sa buhay ng mga Pilipino na magkaroon ng tunay na pinuno na tulad ni Pangulong Duterte.





Pagpapatuloy pa ni Vodicka, ang mga Pilipino ay dapat siyang mahalin, alagaan at protektahan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa susunod na henerasyon.





Dahil sa tagos sa pusong mensahe ni Vodicka, nakuha nito ang atensyon ng isang 'blogger' at sumusuporta sa pangulo. "Need to share this so we all know that we are not alone. Thank you Peter Vodicka," ayon sa 'blogger' na kumuha ng 'screenshot' ng komento ni Vodicka na si Jovybev Aquino at ibinahagi ito sa Facebook.





Facebook post of Jovybev Aquino regarding the comment made by Peter Vodicka about President Rodrigo Duterte (Source: Jovybev Aquino's Facebook) Source: Jovybev Aquino's Facebook





Ito ay di kalaunang kumalat 'online' (partikular sa mga sumusuporta kay Pangulong Duterte) at nakatanggap ng positibong reaksyon at mga komento. Narito ang ilan sa mga komento ng 'netizens' mula sa 'Facebook page' ng Duterte Today at ni Jovybev Aquino;





Comments from netizens to Peter Vodicka Source: Facebook pages of Duterte Today and Jovybev Aquino





Dahil ang Australyanong ito ay naabot ang madaliang kasikatan, sinubukan ng SBS Filipino na mas kilalanin siya sa panayam na ito.