Pananaw ng isang dalubhasa sa automasyon ng BPO

Ang disruptive product ay isang commodity o serbisyo na nagsimula bilang simpleng aplikasyon sa ilalim ng merkado na tinalo na ang mas matatag na mga kumpetisyon.





Kung mayroon pang isang pagkaka-parehas sa mga disruptive product, sila ay madaling nakasunod sa mabilis na pagbabago sa mga pangangailangan ng digital automation na nauwi sa mataas na customer satisfaction.





Naniniwala si Peter Monk, Country General Manager Australia & New Zealand of Concentrix, isa sa pinaka-malaking BPOs na sa maraming industriya, ito ay hindi maiiwasan at hindi makakatakas mula rito.





Ipinaliwanag niya na ang pag-angat ay dulot ng automasyon na nakakatulong na mabawasan ang halaga ng paggawa ng negosyo.





Sa halip, sinabi niya, mas maraming dahilan para mag-empleyo ng mas maraming tao na magbibigay ng mas mabuting customer satisfaction.





Ito ag kumpletong panayam kay Peter Monk, country general manager Australia at New Zealand ng Concentrix.









Sinabi niya ang Business Processing Outsources (BPOs), maging nasa ibayong dagat man o narito, ay magbibigay ng parehong serbisyo, at walang dapat ikatakot sa pagkawala ng lokal ng trabaho kung mamumuhunan sa automasyon.





Nagbabala siya na ang mga kumpanya na hindi makapagpupuhunan sa automasyon ang unang mawawala.





Subalit, naniniwala si Peter Monk na ang pamahalaan ay hindi dapat makiki-alam sa interes ng negosyo na nagsasara o maaapektuhan ng mabilis na transisyon bunga ng automasyon.





"Nonetheless, the government still needs to play an important role to make the local industry more globally competitive," pahayag niya . "The government needs to be a catalyst rather than an interventionist." Sinabi niya angpagbibigay ng mga insentibo sa mga kumpanya ang maaaring may malaking papel.





Naniniwala siya na ang parehong pamahalaan at indistriya ay makapagtutulungan sa bawat isa sa pagpapalabas ng mensaheng digital sa maraming plataporma, lalau na sa mga pag-unlad ng social media.