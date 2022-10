Ano ang nilalaman ng Stage 3 tax cuts at paano ito makaka-apekto sayo?

Ilang ekonomista ang nagsasabi na dapat pagisipang mabuti ang tax cuts na pakikinabangan ng malaki ng mga high-income earners sa Australia. Lalo na at humaharap ang bansa sa krisis.





Apat na taon na nang binalangkas ng dating administrasyon ang plano .





Pero laman pa rin ito ng kasalukuyang budget sa kabila ng pagpapalit ng pamahalaan at problema sa ekonomiya na dulot ng COVID-19 pandemic.





Giit ni Opposition Leader Peter Dutton sa pahayag sa A-B-C's noong Linggo, dapat linawin ng Prime Minister ang desisyon ng Labor.







Sa gitna ng humahabang usapin, Ano nga ba itong stage three tax cuts?





Ang stage-three tax cuts ang huling bahagi ng reporma ng systema ng buwis sa Australia na sinimulan ng Morrison government.





Pitong taon ang timetable sa tatlong stages na inihain nang noo’y treasurer na si Scott Morisson sa 2018 federal budget.





Sa Stage 1 noong 2019, nagkaroon ng low- and middle-income tax offset (Lmito) na hanggang $1,080 kada taon sa mga kumikita ng $30,000 hanggang $126,000.







Noong Stage 2 naman, ipinagpatuloy ang tax offset ng dalawang taon at binago ang marginal tax bracket.





Dati ay 32.5% marginal tax bracket na $37,001-$90,000 pero itinaas ito sa $45,001-$120,000, at inakyat mula $90,000 to $120,000 ang threshold kung saan sinimulan ang 37% tax rate.





Tinaasan rin ang low-income tax offset para maisama ang mga kumikita ng mababa sa $45,000.





Sa 2024 naman isasakatuparan ang Stage 3 .





Sa ipinasang batas, aalisin na ang 37 per cent tax rate.





Papalitan ito ng 30 per cent flat tax rate para sa lahat ng kumikita ng mula $45,000 hanggang $200,000.



Dahil dito, tinatayang nasa $244 billion ang mawawala sa budget ng pamahalaan sa loob ng sampung taon





Narito ang pahayag ni Angus Taylor ng Oposition





"These tax reforms were designed very carefully for incentive for Australia to get out there and to have a crack so that middle-income earners could keep more of what they earned. We want to see them proceed."







Habang tumataas ang kita ay tumataas din ang binabayarang tax ng isang tao kada taon. Ito ang tinatawag na ‘Bracket creep’.





Ito ang resulta ng tax system na may mga tax 'brackets.





Ang marginal tax rate naman ay ang halaga na binabayaran ng isang tao depende sa kita o bracket.







Sa ngayon, ito ang tax bracketssa Australia:





up to $18,200 – no tax



$18,201 to $45,000 – pay a 19% tax rate



$45,001 to $120,000 – pay a 32.5% tax rate



$120,001 to $180,000 – pay a 37% tax rate



$180,001 plus – pay a 45% tax rate





Sa stage three, mapapalitan ito ng sumusunod: