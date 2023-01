Pagguhit at pagpinta isang medisina

Highlights Nakakatulong ang pagguhit o pagpinta sa kalusugan ng isang tao

Ang 'Art of Wellness' ay binuo upang makatulong sa mental na kalusugan ng mga tao

Layunin ng proyekto na ibahagi ang kwento at karanasan ng mga tao

Art is a therapy. It keeps our dopamine levels high. If you’re focused on creativity there is an increase in your happy hormones. If your dopamine levels are up, it means you’re relaxed.”





Naniniwala ang Australian Filipino Community Services Project worker na si Neil Daculan na nakakatulong ang pagguhit o pagpinta sa kalusugan ng isang tao.





Ito diumano ang dahilan kung bakit binuo nila ang proyektong ‘Art of Wellness’.





“Art of wellness is designed to help people cope during the pandemic. Some people are stressed, scared and bored.”











