Australyanong mang-aawit kumanta ng mga awiting Filipino: Ang galak ng pag-awit sa iba't ibang wika

Pinatunayan ito ng residente mula gitnang-kanlurang NSW na si Steve Owen. Ang Australyanong mang-aawit na mahilig sa country-music ay natuto ng ilang mga awiting Pilipino kahit na hindi marunong magsalita ng wikang Filipino at nagawa nitong magtanghal sa Philippine Christmas Festival ngayong taon.





"My wife asked me to learn these Tagalog songs and I never thought I will be performing at Darling Harbour," pagbabahagi ni Steve Owen na may-asawang Filipina.