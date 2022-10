Australya nakapagtala ng unang kaso ng monkeypox

Highlights Isang lalaki ang na-diagnose ng monkeypox matapos siya bumalik sa Australia mula sa United Kingdom habnag isang posibleng kaso ang naitala sa New South Wales.

Ilan sa maagang sintomas ang lagnat, pananakit ng katawan, sakit sa ulo at maaring tumubo ang mga butlig o pantal.

Ang mga taong nahawa nito ay kadalasan may malapitang contact sa mga hayop na apektado ng virus.

Ang monkeypox ay nagmula sa Central at Western Africa, ngunit pinangangambahang kumakalat na sa Europe, Amerika at iba pang bahagi ng mundo.





Isang malaking bilang ng mga kaso ay mula sa mga gay o bisexual na mga lalaki.





Kaya naman hikayat ng NSW Chief Medical Officer na si Professor Kerry Chant sa mga lalaki na nakikipagtalik sa lalaki na imonitor ang mga kakaibang pantal o butlig, o sugat.





"And to contact by phone, the sexual health clinic or GP, without delay if they have any concerns. It is important to be particularly vigilant if you've returned from overseas from large parties or sex on premises that they use overseas."





Disclaimer: Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pang-kalusugan.





