Australia abot na ang 70% vaccination target

Highlights Pinaplano na din ng pamahalaan ang paglabas ng mga booster shots.

Una sa makakatanggap ng pangatlong injection ang mga matatanda.

Naghahanda na ang Victoria sa pagtatapos ng lockdown mamayang hatinggabi

Bagamat medyo mabagal ang simula ng vaccine roll out dahil sa kakulangan ng supply ng bakuna, ngayon ay abot na ng Australia ang 70% double dose vaccination rate.





Pinasalamatan ni Health minister Greg Hunt ang lahat ng mga Australyano na naging bahagi nito.





"Thank you and congratulations but keep going. There are many people still to come forward for first doses and there are many people still to come back for their second doses. That second dose program is providing real and significant protection."





