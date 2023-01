Australyanong mang-aawit Isaiah Firebrace inihayag kung bakit mahal niya ang kulturang Pilipino

Available in other languages

"I know I got a lot of Filipino fans out there and I generally love the Philippine culture. I love the music culture in the Philippines. I know how much doing family karaoke is such a big part of the Filipino culture and they just love music," masayang pagbabahagi ng Australia’s X-Factor 8th season winner.











Mga highlight





Malaking ang paghanga ng Australyanong mang-aawit Isaiah Firebrace sa hilig sa musika ng mga Pilipino.

Nagpasalamat ang nagwagi ng 2016 Australia's X-Factor sa kanyang mga tagahanga mula sa Pilipinas para sa kanilang suporta sa kanya.





Sa gitna ng coronavirus lockdown, inilabas ng mang-aawit na nakabase sa Melbourne ang kanyang bagong awitin na "Know Me Better" kamakailan lamang.











Dagdag pa niya na ”I love the dedication of Filipinos to their musical culture. My fans are dedicated to me too”. At sa kalaunan ng panayam, inihayag niya na ang kanyang unang kasintahan ay isang Pilipina.





Sa isang maikling video clip na nai-post sa kanyang social media, sinubukan ng batang mang-aawit na magsalita sa Tagalog upang pasalamatan ang mga tagahanga na mula sa Pilipinas bago ilabas ang kanyang bagong awitin na "Know Me Better".











”Ako po si Isaiah. At ang aking bagong kanta na Know Me Better ay darating sa ika-24 ng Hulyo. Sana magustuhan ninyo. Salamat po”, aniya sa video.





Bukod sa maraming mga tagasuportang Pilipino, inihayag ng kinatawan ng Australia para sa 2017 Eurovision Song Contest na marami din siyang mga lokal na kaibigang Pilipino sa Melbourne.





Nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa kultura ng musika ng Pilipinas, mahilig makinig si Isaiah at manood ng mga video ng Pilipinong mang-aawit na si Morissette Amon at umaasa sa isang araw ay gumawa ng isang pakikipagtulungan sa kanya.





”I’m a fan of Morissette and I love watching her singing covers of Ariana Grande, Mariah Carey or Celine Dion,” ani Isaiah.