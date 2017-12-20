Ballet Manila guest principal artists grace Melbourne's Swan Lake

Source: SBS Filipino
Published 20 December 2017 at 3:25pm
By Maridel Martinez
Source: SBS
Available in other languages
Ang nagsanay sa Rusya at resident guest principal ng Ballet Manila na si Joseph Phillips ay kilala bilang golden boy of ballet, sa pagka-panalo niya ng maraming gawas at si Katherine Elizabeth Barkman, pangunahing mananayaw ng Ballet Manila ay nasa Melbourne bilang guest performers ng Swan Lake. Larawan: Joseph Phillips at Katherine Elizabeth Barkman
Published 20 December 2017 at 3:25pm
By Maridel Martinez
Source: SBS
Available in other languages
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