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Ballet Manila guest principal artists grace Melbourne's Swan Lake

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Joseph Phillips and Katherine Elizabeth Barkman

Source: SBS Filipino

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Published 20 December 2017 at 3:25pm
By Maridel Martinez
Source: SBS
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Ang nagsanay sa Rusya at resident guest principal ng Ballet Manila na si Joseph Phillips ay kilala bilang golden boy of ballet, sa pagka-panalo niya ng maraming gawas at si Katherine Elizabeth Barkman, pangunahing mananayaw ng Ballet Manila ay nasa Melbourne bilang guest performers ng Swan Lake. Larawan: Joseph Phillips at Katherine Elizabeth Barkman

Published 20 December 2017 at 3:25pm
By Maridel Martinez
Source: SBS
Available in other languages
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