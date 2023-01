Bahay Bayanihan tumungo sa Blacktown

Ang pinaka-sentro ng eksibisyon ng maraming Pilipino-Australyanong eksibit, na tinatawag na Balikbayan sa Blacktown Arts Centre, ang Bahay ay nadagdagang ng mga bagong palamuti, ngayong pagkakataong ito sa tulong ng Plumpton High School habang binubuhay nito ang nawawalang kaugalian ng Bayanihan ng mga Pilipino.





Isinalarawan ng alagad ng sining na si Reamillo ang pinakahuling yugto ng kasaysayan na ngayon ay nasa ikalawang taon na, habang ito ay naiging matining na simbolo ng masiglang sining ng mga Pilipino at tradisyong kultural sa Sudney.





Narito ang pagsasalarawan ng Bahay sa pamamagitan ng bideyo mula mismo sa alagad ng sining na si Alwin Reamillo