Sa gitna ng patuloy na banta ng mga pagbaha sa mga bahagi ng New South Wales at Queensland, ilang residente na ang unti-unting bumabangon.





Ang grupo ng Filipino Australian Brisbane Society Inc sa Queensland at Philippine Community Council of New South Wales ay may kani-kaniyang proyekto para masimulan ang pagtulong sa mga kababayang apektado ng pagbaha.





Pakinggan ang audio:

LISTEN TO Bayanihan para sa mga apektado ng pagbaha, kasado na SBS Filipino 07/03/2022 11:33 Play





Advertisement

Highlights





May ayuda na ang mga biktima ng mga pagbaha mula sa Queensland at New South Wales government sa pakikipag-ugnayan at joint funding mula sa pederal na gobyerno.

Nanawagan ang Filipino Australian Brisbane Society Inc ng 'Bayanihan' para sa tulong-tulong na paglilinis at pag-agapay sa mga komunidad sa Queensland.

Nakikipag-ugnayan naman ang Philippine Community Council of New South Wales sa mga komunidad sa estado upang matugunan ang mga pangangailangan sa pamamagitan ng kanilang Flood Appeal.