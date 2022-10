Paano maging isang boluntaryong bumbero

Presented by Annalyn Violata

Ayon sa Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council, pangunahing lupon para sa serbisyong sa sunog at pang-emerhensiya, sa mga naganap na bushfire ng taong 2019-2020, nasaksihan ang pinakamalaking pagtutulungan ng bawat estado sa pag-deploy ng mga tauhan ng fire and emergency department.





Mahigit sa 17-milyon na ektarya ng lupa ang nasunog sa buong bansa. Ito’y walang katulad at sa pagkakataong ito pa lamang nangyari.





Paano nga ba maging isa sa mga tunay na buhay na pambansang bayani?





Mga highlight





Magpasa ng pagpapahayag ng interes sa iyong lokal na brigada.

Mga tungkulin sa operasyon at iba pang gawain

Tumatagal ng anim hanggang 12 buwan ang pagsasanay para sa pakikipaglaban sa napakalaking mga sunog.







